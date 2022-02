Rosa Benito y Jorge Javier Vázquez han vuelto a verse las caras en ‘Ya son las 8’, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco. Llevaban seis años sin coincidir en un plató, por lo que su ‘reencuentro’ televisivo ha sido muy esperado por la audiencia. Lo cierto es que ambos han protagonizado un tenso rifirrafe después de que el presentadora llamase a la colaboradora «cuñada viuda» de Rocío Jurado. Unas palabras que no sentaron nada bien a esta y que han provocado cruces a acusaciones ante las cámaras.

Sus disputas tienen origen tras la reaparición televisiva de Rocío Carrasco en Montealto: regreso a la casa. Fue en este especial donde el de Badalona habló de Rosa como la «viuda» de la más grande. «Creo que Rocío Carrasco tuvo que haber parado a Jorge Javier. Me jorobó cuando yo oí a este señor decir que soy la viuda de Rocío Jurado. Me pareció vergonzoso que ella se callara y se riera. Que ella como hija de Rocío Jurado se lo permita…», se ha quejado la de Torrejón. Él, por su parte, justificaba sus palabras alegando que todo esto es «una chorrada», aunque entiende que le haya molestado.

Rosa Benito: «Sé que Jorge Javier me tiene cariño»

«Siempre hay que reconciliarse con la gente», ha arrancado diciendo Rosa Benito minutos antes de su cara a cara con Jorge Javier, ‘aislada’ en un reservado. «No quiero nada negativo en mi vida», decía, en son de paz. «Yo no tengo rencor a nadie y sé que Jorge Javier me tiene cariño… Yo no estoy enfadada, quiero ser feliz. He aprendido que la vida se va así».

Cuando Jorge Javier ha entrado en el plató ha preguntado: «¿Cómo debo llamarla: Rosa o cuñada viuda?», con sentido del humor. Y ha recordado: «Me ha pedido la virgen que dice que es suya, pero Rocío Carrasco me dijo: ‘Esta virgen se queda aquí’. Tengo ganas de hablar con Rosa». La aludida se ha dirigido a él para aclararle que ha estado «inquieta» y que «me duele» todo lo que ha pasado con su sobrina. «La cosa va a empeorar», anunciaba el presentador.

«Cuando Rocío dice «la pobre» (haciendo alusión a su hermana Gloria Camila) lo dice como que esta poco enterada», ha destacado el de Badalona. El presentador ha lanzado un alegato en defensa de la hija de Rocío Jurado. «Rocío Carrasco ha dicho las cosas muy claras. No he entendido de Rosa Benito la incomprensión que ha tenido con el tema de la hija (Rocío Flores). Hay cosas que son insalvables. Ahí le ha faltado… Pero ella viene de una generación de abnegación y de aguantar. Del mismo modo que hay madres que no actúan bien con las hijas, hay hijas que no actúan bien con las madres», decía.

Rosa Benito habla sobre el conflicto entre Rocío Carrasco y Rocío Flores: «Yo lo perdonaría todo»

«Yo soy madre. Yo perdonaría todo. Eso es lo que a lo mejor no has vivido», ha respondido Rosa. «Es que tú no has vivido esta situación. Ella no lo ha pasado bien», insistía Jorge Javier. La tía de Rocío Carrasco ha explicado que desconocía lo que sucedía en el hogar de su sobrina: «Yo eso no lo he sabido. Y la otra parte, parece ser, cuenta otra historia que no es la que cuenta la madre». Al hablar de Rocío Flores, la que fuera peluquera de Rocío Carrasco ha expresado que «es una persona muy joven. Tenía 16 años. Ahora tiene 25, pero lo que pasó hace tiempo… ¿Qué llegó para ese punto? Yo no lo sé».

«Rocío Carrasco ha dicho que ha pasado miedo y Rosa Benito no ha sabido comprenderla», ha destacado el presentador. Rosa ha dejado claro que ha sufrido mucho a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco: «Yo no podía dormir llorando. A mí me afectó. No pude ver más. Yo he sido una persona que ha sido enferma. Mi psiquiatra me dice que todo lo que me afecte no lo puedo ver. Si esa situación pasó, háblalo con tu familia. Yo estaba allí. Yo siempre he estado allí. Si no lo sabes… No puedes ayudar si ni lo sabes». Jorge Javier apuntaba: «Cuando no lo cuentas, hay que preguntarse por qué no lo cuentas… No le estoy recriminando nada. Rocío Carrasco está en un momento en el que no quiere callar absolutamente nada«. Asimismo, reconocía: «Creo que del universo ‘Jurado’, con la que más sintonía tiene es con Rosa Benito». Y vaticinaba: «Esto va a ir a peor. Las cosas van a ir a peor, estoy convencido».

Antes de terminar su entrevista con Ónega le ha preguntado a su excompañera de ‘Sálvame’: «¿Crees que Rocío te ha contado todo?». Ella respondía que «mucho», pero él no se mostraba convencido: «Yo creo que no. Tenía un mundo interior que compartía con poca gente».