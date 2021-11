La entrevista de Pepe Navarro en ‘Sábado Deluxe’ nos deja un inesperado enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Paloma García Pelayo. El presentador fue muy duro con la colaboradora e, incluso, le dijo que no deseaba coincidir con ella en un plató de televisión. Te contamos todos los detalles.

Todo ocurrió cuando la periodista le preguntó al entrevistado si alguna vez había tenido un problema con una mujer que había terminado en tribunales. «Estamos en un momento muy delicado, tienes una sentencia por lesiones a una pareja o mujer que estaba contigo entonces». Añadía que con algunos temas había que tener «tolerancia cero». Un asunto que no solo enfadó a Pepe Navarro, también a Jorge Javier Vázquez quien se mostró implacable con ella.

El de Badalona frenó de inmediato la intervención de Paloma García Pelayo. «En este momento lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos», le dijo visiblemente enfadado. «Si lo tenías tan claro, no te tenías que haber sentado con este señor. Me parece fundamentalmente irresponsable y muy ventajista por tu parte sacar este tema a la una de la madrugada. Si tanto problema de conciencia te provocaba no tenías que haberte sentado aquí», reiteraba.

Jorge Javier Vázquez continuaba su alegato y añadía sentirse «profundamente decepcionado como presentador». «Por mí, creo por ahora no me gustaría coincidir contigo en varios programas. Estamos en un momento muy delicado para que vengas con esta situación. Este señor ha venido a hablar de Ivonne Reyes, no entiendo que se saque ahora un asunto que no tiene que ver con el caso».

No solo eso, también la culpó de poner en una situación muy delicada al espacio de Mediaset. «Nos has ofendido a nosotros como programa. Es una actitud tremendamente irresponsable». Jorge Javier recalcaba que su compañera tenía todo pensado antes de la entrevista. «Ya venías con la situación que querías provocar y lo has hecho a la una de la madrugada». Ella se defendía señalando que no quería provocar nada, pero Jorge Javier echaba más leña al fuego. «Afortunadamente te he visto por los pasillos y me los has dicho».

«No puedes sacar tu bandera ideológica»

«Una persona tiene que ser consciente de sus actos», le decía. «Lo que no puedes hacer ahora es sacar aquí tu bandera ideológica porque desde aquí todos estamos hablando de tolerancia cero contra la violencia machista. Parece ser, como no lo hemos dicho todos, hemos sido cómplices y tú has sido la única valiente que ha dado un paso al frente. Me parece muy injusto».

Pepe Navarro también intervino llamándola «demagoga». «No puedes poner en duda que yo miento. Mi relación con las mujeres es buenísima. Me llevo bien con todas mis ex. Tuve un pequeño problema con una señora y puedo demostrar que lo que cuenta es mentira, pero tú no puedes hacer eso».