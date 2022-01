Alba Carrillo este jueves 13 de enero volvió a la televisión. Lo hizo dos semanas después de enfrentarse públicamente a Jorge Javier Vázquez, un arranque en las redes sociales que le costó su desaparición en los platós. Volvió con naturalidad y sin hacer mención a lo sucedido, eso sí, las redes sociales hablaron del toque de atención recibido durante estas «vacaciones forzosas». Si bien de Lucía Pariente ya nada se sabe en la pequeña pantalla, Jorge Javier Vázquez ha aclarado qué hay de cierto en su veto a madre e hija. «Lo que ocurre en los platós, se queda en los platós y luego no tiene para mí importancia“, dijo. “Quiero que quede claro que yo no he vetado a absolutamente nadie en televisión“, añadió a Chance . Aunque reconoció que es autoritario, insiste en que no ha tenido nada que ver en la ausencia de la maniquí en ‘Ya es mediodía’, programa en el que Alba ejerce como colaboradora.

Alba Carrillo parece haber aprendido la lección y todo apunta a que a partir de ahora tendrá más cuidado en lo que respecta a sus impulsos. Cabe recordar que en ‘Secret Story’ ella y su madre se enfrentaron a Jorge Javier Vázquez, una desde plató y la otra en sus redes sociales, donde la maniquí, por cierto, no dejó títere con cabeza. «Cuidadito familia Carrillo Pariente. Como diría mi Mila Ximénez, yo no amenazo, ejecuto», dijo Jorge Javier tras leer ciertos mensajes que le acusaban de machista. Semanas después de todo aquello, parece que las aguas se han templado de nuevo las aguas entre ellos. Se desconoce cuándo volverán a coincidir los tres en un plató, sin embargo, todo hace pensar que la tensión, al menos, ya no se corta con un cuchillo.

Nos tenemos que remontar a los últimos programas de ‘Secret Story’ para entender lo sucedido. Lucía Pariente tachó a Jorge Javier de «bravucón» después de que él llamara a ella y a su hija mentirosa, un insulto que provocó su expulsión del plató, aunque ella se negó en rotundo a abandonarlo. «Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo», le terminó por decir él. Lucía ni acudió al debate del reality, ni tampoco a la entrega, lo que dejó claro que su bronca con el presentador le había costado su ausencia. La madre de Alba recibió el apoyo de muchos espectadores, algo que ella agradeció, aunque eso no llevó consigo su vuelta a los platós.

Esta regreso a su puesto de trabajo tiene condiciones y Alba Carrillo conoce los requisitos que debe cumplir si quiere continuar trabajando en Mediaset. Sabe que ella puede dar juego y avivar los platós, pero también que debe tener cuidado a la de ‘disparar’ en contra de un presentador. Ahora Jorge Javier ha dejado claro que él no ha tenido nada que ver en estos vetos, una explicación que todavía se desconoce si terminará convenciendo a la audiencia o todo lo contrario.