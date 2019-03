Jorge Javier Vázquez desmiente a Jordi González en directo en ‘GH Dúo’

El revuelo en ‘GH Dúo’ es mayúsculo, pero quizá no sea noticia porque en la casa de Guadalix siempre llueven problemas, amoríos y cachondeo. Lo que sucede de puertas para dentro es por todos conocidos, al menos por aquellos interesado en la dinámica del programa, pero que los dos presentadores del programa, Jorge Javier Vázquez y Jordi González, se desmientan en directo, quizá no sea tan común. Algo que, por supuesto, no ha pasado desapercibido.

El lío de María Jesús Ruiz y Antonio Tejado sigue coleando y generando titulares cada semana. Uno de sus últimos enfrentamientos tenía un perchero y un albornoz como protagonistas colaterales. Él acusaba a la modelo de haberle quitado su espacio para colgar su toalla para usar su albornoz, mientras que María Jesús niega la mayor.

El pasado domingo, durante el debate del programa, Jordi González se posicionó claramente a favor de la versión de María Jesús Ruiz. “Hemos visto ese vídeo hace tres horas y cuarto. Por eso le pregunto a Antonio… Esa percha estaba desocupada, ¿por qué te lo tomas así?”, preguntaba el presentador, dejando evidente que el que se había equivocado era Tejado y la razón la tenía la Miss. Algo que no convenció al resto de concursantes, que aseguró en el momento que esto no era así y que María Jesús le ha quitado su percha a su examigo.

No es la misma versión que da Jorge Javier Vázquez este martes durante la gala. Al salir de nuevo la cuestión de la percha, el albornoz y la toalla, el presentador ha tenido que confesarse: “En el vídeo, por el tiro de cámaras, no vemos si hay cambio de pegatina o no”, comenzaba a explicar, dejando claro que no puede dar la razón a uno u otra, dado que las cámaras no lo han captado. Eso sí, Jordi dio por sentado que era Tejado el que se había confundido.

“María Zambrano, que es la directora del programa, me está diciendo por el pinganillo que la organización no puede comprobar ni una cosa ni la otra, porque es un espacio privado vuestro”, matizaba de nuevo Jorge Javier Vázquez, desmintiendo lo que dijo Jordi González tan solo dos días antes. ¿Por qué no se ponen de acuerdo?

