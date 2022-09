A pesar de que apura sus últimos días de vacaciones antes de volver a ponerse manos a la obra, Jorge Javier Vázquez está muy pendiente de todo lo que pasa en la actualidad, así como en su programa, ‘Sálvame‘. El presentador se ha pronunciado acerca del fichaje de José Antonio Avilés y ha lazando una pullita al espacio de las tardes de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez ha sido el último en pronunciarse sobre la incorporación de José Antonio Avilés a ‘Sálvame’. El presentador ha utilizado sus redes sociales y ha hecho un comentario que no ha pasado desapercibido y que cuestiona por completo las decisiones de la cúpula del espacio de Telecinco. «Después de haber fichado en ‘Sálvame’ a Avilés, lo lógico sería que el siguiente fuera Eduardo Inda, ¿no?«, escribe. Un mensaje con mucha ironía que llega después de todas las informaciones que se le ha cuestionado al colaborador, así como al periodista, en los últimos tiempos.

Sin embargo, no ha sido el único tuit que ha despertado la curiosidad de sus seguidores. Un día antes, Jorge Javier Vázquez utilizaba una conocida frase de Paz Padilla para animar a la gente a salir de fiesta en señal de protesta a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de decretar tres días de luto por la muerte de la Reina Isabel II. «Feliz sábado. Para los que estén pensando en no salir esta noche de juerga que recuerden estas sabias palabras de Paz», bromeaba el presentador con un vídeo de la humorista en el que le recordaba a todos que iban a morir. «Tú también vas a morir, a ti también te van a enterrar o te van a incinerar«, decía.

Paz Padilla vuelve a Telecinco y habla de su despido en ‘Ya es verano’

Este sábado, 10 de septiembre, Paz Padilla volvía por sorpresa a Telecinco después de ser despedida. La humorista se mostraba feliz por el buen momento que atravesaba y tiraba de bromas para hablar de su polémica salida de la cadena. «Esto es como los matrimonios, a veces se separan, y a veces se reconcilian. Estoy tan feliz… tan a gusto con mi vida… Según me dijeron, me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y donde no se me quiere, me voy. Yo, donde he amado y he sido tan feliz, siempre pienso que puedo volver. Nunca pensé que no podría volver», comentaba. En su charla con Frank Blanco, Paz Padilla reconocía que lo que más ha echado de menos era a sus compañeros puesto que no pudo decirles adiós. «Lo que más me dolió es que no me pude despedir de ellos, recibí muchos mensajes de ellos«, confesaba.