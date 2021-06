Que Rocío Flores venga a darnos lecciones a gente como Belén Rodríguez que inauguró ‘GH’…”, ha reflexionado el presentador.

Este jueves, Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre la salida de tono de Rocío Flores en el plató de ‘Supervivientes’. El presentador ha querido dejar muy clara su postura sobre lo que ocurrió el martes en el plató de ‘SV: Tierra de nadie’. Allí, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores estallaba contra el Maestro Joao e incluso respondía, muy alterada, al presentador de la gala, Carlos Sobera.

Durante una entrevista a Albert Barranco, amigo y excompañero de Rocío Flores en ‘Supervivientes’, el de Badalona ha recordado a la audiencia que Olga Moreno se encuentra en Honduras participando en el ‘reality’ por ser la mujer de quien es. “¿Tú crees que a Olga se le contrata por su condición de superviviente? No, se le contrata por ser la mujer de Antonio David y por estar con Rocío Flores», decía. «Que Rocío Flores venga a darnos lecciones a gente como Belén Rodríguez que inauguró ‘Gran Hermano’…», reflexionaba.

«La manera en la que trató a Carlos Sobera me ofendió»

Asimismo, se quejaba de las maneras de Rocío Flores en el plató. «A mí, como profesional, la manera en la que esta niña trató a Carlos Sobera me ofendió. Me pasa con ella y con otras personas de su edad que vienen a los platós y no entienden los que son las jerarquías y la profesionalidad, y el sitio de cada una de ellas. Y tú estás ahí, Rocío Flores, porque estás hablando de tu vida. Lo hiciste en ‘Supervivientes’ y lo estás haciendo ahora».

«Y una frase… ‘No te voy a permitir’… Que alguien me diga ‘no te voy a permitir’», puntualizaba. «Me parece que son en estas ocasiones cuando uno muestra su verdadera realidad y tal y como es, no en situaciones de comodidad o en las que está muy arropada en el plató de Ana Rosa», se quejaba. «Es cuando uno se enfrenta a determinadas situaciones cuando sale el verdadero yo».

«No estoy en contra de que esta chica trabaje en televisión, pero lo que no quiero es verla sufrir«, explicaba Jorge Javier. Y hacía referencia al hecho de que no coincidan delante de las cámaras. «Ella no quiere coincidir contigo en un plató», afirmaba Belén Esteban. «Eso no lo sé», respondía este.

«La parte antipática de Rocío Flores no la conozco»

También manifestaba que no tiene nada personal contra la joven. Incluso ha recordado que cuando defendió a su padre mientras concursaba en ‘GH VIP’ se llevaron bien: «Yo la parte antipática de Rocío Flores no la he vivido en el plató de ‘GH VIP».

Para el presentador, el ataque de ira de la nieta de ‘la más grande’ tuvo su origen en la reacción del público: «Se ha dado cuenta de que había público en el plató y no estaba apoyada».