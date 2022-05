Podría decirse que el martes 3 de mayo será recordado como una tarde en la que Jorge Javier Vázquez, sin filtros, ha criticado con dureza a algunos de sus compañeros de Telecinco. Durante la emisión de ‘Sálvame‘, el presentador no solo ha arremetido contra Joaquín Prat, al que acusa, junto a otros colegas de la cadena, de contribuir «a blanquear la maldad y el maltrato». También ha lanzado duros ataques contra Beatriz Cortázar.

«Una de las grandes decepciones de mi vida es Beatriz Cortázar»

«El otro día hablé de Pablo Alborán», ha empezado diciendo al hacer referencia a las personas que lo han defraudado. Una de ellas es el cantante malagueño, con el que se siente decepcionado por un feo que hizo al programa tras la muerte de Mila Ximénez. Sin embargo, «Pero una de las grandes decepciones de mi vida ha sido Beatriz Cortázar», continuaba. «Yo pensé que era compañera, pero me ha demostrado que no es compañera. Es mala compañera y para mí, mala persona».

Jorge Javier ha dejado claro que la periodista y colaboradora de ‘El programa de AR’ ya no forma parte de su círculo de amistades. No es la primera vez que lo hace. Hace apenas un mes, sin ir más lejos, le lanzaba un reproche en directo después de que esta desmintiera una información facilitada por Gema López sobre Isabel Pantoja. «Bea, cariño, últimamente estás un poquito… Te quiero agradecer todo el apoyo que nos estás demostrando últimamente y lo quiero hacer público, que nos conocemos desde hace 20 años. En estos momentos se agradece muchísimo el apoyo de una compañera, gracias», decía.

Jorge Javier no es el único que ha hablado este martes de Beatriz Cortázar. Rocío Carrasco, presente en el plató de ‘Sálvame’ para responder a Marta Riesco, también se ha pronunciado sobre la colaboradora, a quien conoce desde que era pequeña. «Para mí Beatriz Cortázar era alguien como Lydia Lozano. Era alguien que era de mi casa. Alguien de comer en mi casa, de veranear en mi casa, de cumpleaños, de café… Igual que he crecido viendo a Lydia en mi casa, he crecido viendo a Beatriz Cortázar cuando llegaba del cole o cuando me iba a duchar y me ponía el pijama cuando era pequeña. Para mí Beatriz Cortázar era alguien de mi casa», destacaba.

Jorge Javier ha tenido algunas palabras también para otra compañera de los medios especializada, al igual que Cortázar, en crónica social: «El otro día se me llevaban los demonios… Escuché a Paloma García Pelayo decir que solo te habías tomado tres pastillas. ¿Pero cómo se puede ser tan…?».

No ha sido una tarde fácil para Jorge Javier. Durante la emisión de ‘Sálvame’ ha lanzado acusaciones contra Marta Riesco, a la que califica como una mujer «peligrosa» que ha mentido sobre la supuesta llamada de Carrasco. La hija de Rocío Jurado ha desmentido categóricamente haberse puesto en contacto con la reportera para ofrecerle trabajo: «No se me pasa por la mente meter a esta chica en un homenaje a mi madre… Nunca le he hecho una oferta de trabajo a Marta Riesco, ni directa ni indirectamente».

Quizás los sofocones que se ha llevado en su defensa acérrima a Carrasco hayan provocado que la tensión se le pusiera por las nubes. «Tengo la tensión disparada», ha confesado. «Cuando salga de publicidad voy a tener que tomarme de nuevo la tensión porque depende de lo que se me voy a tener que ir a mi casa o al médico o lo que sea. A mí me pasa esto porque estoy de manera libre ejerciendo mi trabajo. Si me pasa algo no le voy a echar la responsabilidad a nadie. Luego los ingresos de cada uno son los ingresos».

Te interesará saber...