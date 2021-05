El presentador ha cargado contra su compañera, decidida a defender a la mujer de Antonio David a capa y espada en los platós.

Desde que fue expulsada de ‘Supervivientes 2021’, Marta López se ha convertido en una inesperada defensora de Olga Moreno. Antes de viajar a Honduras para participar en el ‘reality’ de Telecinco apenas se conocían, pero después de dos semanas juntas en los Cayos Cochinos, la colaboradora siente una gran conexión con la mujer de Antonio David Flores, a la que, tal y como ha anunciado, piensa defender hasta el final.

«Si antes la quería ahora la quiero mucho más y espero que siga esta amistad para toda la vida. No sé dónde ve la gente las cosas malas de Olga», decía el pasado martes durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. «He estado con ella unos ocho días en la playa y conmigo se ha portado muy bien. Es una gran concursante».

Marta López defiende a Olga Moreno: «Los niños tienen mucha suerte de tenerla al lado»

Sus opiniones han sorprendido, y mucho, a Jorge Javier Vázquez. El presentador no entiende cómo en tan poco tiempo ha pasado a apoyarla de una manera tan intensa. Y no ha dudado en echarle en cara su postura en ‘Sálvame’. «¿No te das cuenta de que no se puede decir de algo ‘no voy a cambiar de opinión’? Recuerdo una frase tuya de ‘Supervivientes’: ‘Qué afortunados son de tenerte como madre?», le recriminaba. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se apresuró a explicar por qué había dicho esa frase: «Olga y yo estábamos hablando de que esos niños tienen una madre, y siempre respetando a la madre. Quizás esa frase esté mal dicha. Pero Olga como madre y cómo quiere a esos niños… tienen mucha suerte de tenerla al lado«.

«No voy a juzgar a Rocío Carrasco como madre. Hay cosas que no llego a entender, pero la respeto. Y respeto su dolor. No voy a cambiar de opinión en cuanto a mi opinión de Olga como madre. Además, Olga tiene otra niña», añadía Marta López. «Sé que eres todo corazón, pero es un poco ridícula tu posición. No estoy ahora tomando partido ni por uno ni por otro. Pero conociendo de 15 días a Olga… Entiendo una defensa que la pueda hacer una amiga que lleve 15 años conociéndola y que conoce todo lo que ha sucedido. Pero chica, acabas de llegar a su vida y la conoces desde hace 15 días. ¡Pretender conocer todo me parece un poco osado, sinceramente!», alegaba el presentador. «Tienes toda la razón», zanjaba Marta López.