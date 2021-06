El presentador

Son varias las ocasiones en las que Jorge Javier Vázquez ha juzgado severamente la actitud de Rocío Flores ente las cámaras. La última salida de tono de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, que estallaba en directo contra el Maestro Joao y respondía de manera altiva a Carlos Sobera no ha gustado nada al presentador. Si hace 24 horas confesaba que sus maneras le resultaron ofensivas y criticaba su soberbia, este viernes ha vuelto a pronunciarse sobre la joven.

«No soporta ni la más mínima crítica. Se revuelve de una manera tremenda, y amenazando. Imponiendo una serie de órdenes que ella no puede imponer porque es una recién llegada a la televisión. ¿Que se lo permitimos? Sí. ¿Qué pasa con personajes como Rocío Flores? Que tienen casi la potestad de vetar recién llegadas. Y en esta profesión nos tenemos casi que bajar los calzoncillos hasta los tobillos por los invitados», ha explicado.

«Está antipatiquísima», confiesa Jorge Javier al hablar de Rocío Flores

Además, ha revelado que la joven se muestra cada vez más exigente con la cúpula de Mesiaset. «Al principio, como te compensa, aceptas. Ella a lo mejor se piensa que esto va a ser siempre va a ser así. Pero la televisión tiene muchísima memoria y en cuanto el interés por Rocío empiece a decaer esto le va a pasar muchísima factura. Porque la gente no olvida. Esto se lo consentimos ahora porque nos compensa tenerla, pero que no se piense que esto va a ser siempre así». Sus palabras sonaban a advertencia. Y a recordatorio. Y es que ha querido dejar claro que el interés que levanta la joven es consecuencia directa de la tormenta que ha provocado la emisión del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, cuyo testimonio sigue siendo de máxima actualidad.

María Patiño considera que es frecuente ver a nuevos rostros de la televisión comportarse de manera similar a Rocío Flores, a la que considera «insolente» y «maleducada». El presentador apuntaba: «Es un modus operandi de ella, el decir: ‘Que me voy’. Eso ya lo he visto en varias ocasiones». Y añadía: «Está antipatiquísima y no la recuerdo de esa manera».

«Llora con mucha gente y lo está pasando fatal», destacaba Rafa Mora. «Sí, llora mucho», confirmaba Jorge Javier. El de Badalona considera que Rocío Flores está jugando un mal papel ante las cámaras, víctima de la presión y, quizás, por su falta se experiencua en el medio. Sin embargo, cree que se trata de algo salvable y que si corrige ciertos errores puede tener una larga trayectoria por delante: «No está en una buena época, pero eso no quiere decir que no tenga una buena proyección televisiva».

Hace apenas 24 horas, Jorge Javie recordaba a la audiencia cuál es el papel de Olga Moreno o el de Rocío Carrasco en televisión. La primera concursa en ‘Supervivientes’ por ser la mujer de Antonio David. “¿Tú crees que a Olga se le contrata por su condición de superviviente? No, se le contrata por ser la mujer de Antonio David y por estar con Rocío Flores», decía. Y recordaba que sucede lo mismo con Flores, cuya manera de atacar a sus compañeros de Telecinco le parece reprochable. «Que Rocío Flores venga a darnos lecciones a gente como Belén Rodríguez que inauguró ‘Gran Hermano’…», reflexionaba.

«La manera en la que trató a Carlos Sobera me ofendió»

«A mí, como profesional, la manera en la que esta niña trató a Carlos Sobera me ofendió. Me pasa con ella y con otras personas de su edad que vienen a los platós y no entienden los que son las jerarquías y la profesionalidad, y el sitio de cada una de ellas. Y tú estás ahí, Rocío Flores, porque estás hablando de tu vida. Lo hiciste en ‘Supervivientes’ y lo estás haciendo ahora», sentenciaba.

«Y una frase… ‘No te voy a permitir’… Que alguien me diga ‘no te voy a permitir’», puntualizaba. «Me parece que son en estas ocasiones cuando uno muestra su verdadera realidad y tal y como es, no en situaciones de comodidad o en las que está muy arropada en el plató de Ana Rosa. Es cuando uno se enfrenta a determinadas situaciones cuando sale el verdadero yo», añadía. «No estoy en contra de que esta chica trabaje en televisión, pero lo que no quiero es verla sufrir«.