Mucho se ha especulado sobre el futuro profesional de Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Su ausencia en varios programas, destacando el ‘Mediafest Night Fever’ en el que Alba Carrillo fue una de las protagonistas y su posterior ‘Deluxe‘ de la maniquí, mucho se ha especulado de que había sido vetado y él se había mostrado muy enfadado con la cadena y productora. Esta semana ha regresado a su puesto de trabajo y, antes de que se vuelvan a alarmar los internautas, ha querido aclarar cuál es su futuro profesional dentro del grupo de comunicación en el que llevaba trabajando tantos años.

Jorge Javier Vázquez ha confirmado que en los próximos días se irá de vacaciones

Este martes 20 de diciembre ha querido irrumpir el programa para evitar así los rumores que pueden saltar en los próximos días debido a su marcha de la pequeña pantalla. El popular presentador ha querido aclarar que se marcha de vacaciones con motivo de la Navidad pero que, tras las mismas, regresará a su puesto de trabajo habitual. «Déjame decir que dentro de poco no voy a venir, pero no porque me hayan echado, es porque me iré de vacaciones de Navidad. Parece que tengo que estar explicando paso a paso lo que hago…», ha comenzado diciendo.

Jorge Javier Vázquez ha querido asegurar que sigue vinculado al grupo de comunicación, que el próximo año cambia de cúpula tras la salida de Paolo Vasile: «Sigo trabajando, voy a presentar ‘Supervivientes 2023’ y que si no me veis, cuando no me veáis, no es que me hayan echado, es que me voy a descansar por Navidad», ha continuado explicando sobre sus próximas vacaciones.

Durante las últimas semanas sonaron con fuerza los rumores de que Alba Carrillo había vetado al presentador tras los continuos enfrentamientos que han vivido a lo largo de los años. Jorge Javier ya aseguró que no quería volver a trabajar con la modelo. Una batalla entre los dos de la que había resultado victoriosa Alba tras desterrar de sus propios programas al presentador catalán. Algo muy lejos de la realidad, tal y como ha confirmado él. Ha asegurado que esto no ocurrió así pero que «estuve encantadísimo de no estar, tan solo estaba de vacaciones». No ha querido desaprovechar la oportunidad para lanzar un dardo envenenado tirando del sentido del humor que le caracteriza: «Que yo sepa no me han echado todavía. Y si lo hacen, ya esperarán a julio, supongo… Como hay mucha gente que dice que me echan o que me voy…».

El motivo de la disputa entre el presentador y Alba Carrillo

Alba Carrillo y Jorge Javier Vázquez mantienen una guerra abierta desde hace un año a consecuencia de la participación de su madre, Lucía Pariente, en la primera edición de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ quien interpuso una demanda al presentador. En el reality, Lucía Pariente acusó a su compañera Cristina Porta de haber realizado trampas y el presentador se mostró muy crítico con ella. «Estás mintiendo como en tantas otras ocasiones, como mentís tú y tu hija, las dos. Decís mentiras, manipuláis y sembráis la duda. Te lo digo ahora que estáis», le dijo. Unas palabras que provocaron el tremendo enfado de la concursante quien llamó «bravucón» a Jorge Javier. Lo que supuso su expulsión del plató de televisión. Desde entonces, el de Badalona no ha querido coincidir ni con Lucía Pariente ni con Alba Carrillo. Esta última, además, ha sido demoledora con él.