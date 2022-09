Después de estar al frente de los debates de ‘Secret Story’, Jordi González tomó la decisión de tomarse un año sabático y descansar. Algo que deseaba desde hace mucho y que le está permitiendo relajarse y recargar las pilas. En medio de este parón, el presentador ha reaparecido y ha revelado cuál es la condición que pone para volver a la televisión.

Jordi González ha acudido este sábado como invitado de ‘Collapse’, uno de los nuevos programas de TV3. Allí ha asegurado que echa de menos la televisión pública catalana puesto que ha sido muy feliz en todos los trabajos que ha tenido. «Hemos hecho cosas muy chulas», comentaba. Ante esto, el presentador ha revelado su condición para volver a televisión y dejar su año sabático: «A mí me gustaría volver a hacer un programa en TV3. Hacer un programa con Marta Torné. Tiene que ser con Marta Torné de socia«.

Una importante confesión que matizaba e insistía en que ellos ya habían hablado de la posibilidad de que esto ocurra. Sin embargo, la apretada agenda de la presentadora lo hace imposible. «Le haría ilusión», aseguraba Jordi González, quien ya trabajó con Marta Torné en el pasado en ‘Vitamina N’. La que fuera actriz de ‘El internado’, que intervenía en directo después de que la llamaran, dejaba claro que estaba dispuesta a trabajar con su amigo.

Sobre su año sabático, Jordi González cuenta que está pasando por un buen momento y que necesitaba descansa. Eso sí, echa de menos la televisión porque siempre se lo pasa bien y ha conocido a «gente cojonuda». «Me gusta más no trabajar que trabajar. Tengo muchos años. Ahora no tengo mono de televisión, pero de hacer aquí, en TV3, un programa con Marta Torné, sí«, volvía a insistir.

Dos meses después de su último programa, Jordi González desvela que ha dejado de lado sus compromisos profesionales para centrarse únicamente en él mismo. Esto le permite viajar, tomar distancia, conocerse a sí mismo y tomar el control de su vida, aunque no todo el mundo se lo puede permitir. Si bien Jordi a buen seguro tendrá ahorros que le permitan hacerlo, también cuenta con la absoluta tranquilidad de que tiene un contrato larga de duración con Mediaset, al que sigue ligado, aunque no tenga trabajo actualmente.

Jordi González habla sobre cuándo morirá

En su visita a ‘Collapse’, Jordi González dejaba a todos atónitos al hablar de la fecha en la que él cree que va a morir. «La próxima semana haces 60 años», le decía el presentador, Ricard Ustrell. «Me quedan dieciocho porque yo moriré a los 78 años. Lo he dicho muchas veces. En un avión, durmiendo. Es decir, apagarán cinturones, traerán la cena, cenaré y entonces me tomaré la ‘pirula’ para dormir. Es mejor eso que no con 83 de una larga enfermedad que me haga sufrir a mí y a los míos», contaba ante la cara desencajada del conductor del espacio.