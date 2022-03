Bertín Osborne ha recibido este sábado a Jimmy Giménez-Arnau, uno de los colaboradores más polémicos de la televisión, en ‘Mi casa es la tuya‘. El periodista se ha abierto en canal frente al presentador y ha narrado cómo vivió la lucha contra su exmujer, Merry Martínez Bordiú, por la custodia de su hija, Leticia. El tertuliano ha reconocido que lleva 29 años sin tener relación con ella y confiesa que, aunque no tiene intención de retomarla, le desea que sea feliz. «Quise mucho a esa niña«, recalcó.

En una de sus entrevistas más personales, Jimmy Giménez-Arnau ha confirmado que lleva 29 años sin tener relación con su hija Leticia, fruto de su matrimonio con Merry Martínez-Bordiú. El periodista la ha señalado como la culpable de haber impedido que padre e hija tuvieran relación puesto que, según ha explicado, hizo todo lo imposible para que no la viera cuando le tocaba hacerlo. «Es una tramposa. Quise mucho a la niña esa. La estuve viendo hasta los 12 años, luego ya no más. Nos divertíamos muchísimo», recuerda.

Tal y como ha narrado, siguió los consejos de su abogada para poder tener la custodia de su hija. Eso sí, peleó hasta que esta cumplió los 18 y al ver que ella no quería saber nada de él, desapareció de su vida. «Sé feliz, me da igual», comenta ante el semblante de incredulidad de Bertín Osborne. «No sé donde vive ni me importa. Ahora no me importa. Espero que le vaya bien y, chao, no tengo nada más que comentar. Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 caos luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada», rememora y hacía hincapié en que la nieta de Franco iba cambiando de ciudad para que él no pudiera verla.

El colaborador del ‘Deluxe‘ lo tiene claro y no quiere «andar mendigando cariño». Cada uno tiene su vida, tal y como deja claro. Belén Rodríguez está convencida de que si la hija levanta el teléfono para tener una conversación con él, este la aceptaría. Sin embargo, el periodista no está tan convencido. «Para qué voy a estar jodido, yo no puedo hacer nada. Ella ha elegido no verme, yo respeto esto«, expresa e insiste en que no estuvo presente en el funeral de sus padres, quienes le dieron mucho cariño durante su infancia.

Echando la vista atrás, Belén Rodríguez ha recordado un episodio en el que pudo ver a Jimmy Giménez-Arnau «llorando como un niño» en el pasado por no poder ver a su hija. La colaboradora ha equiparado su caso con el de Rocío Carrasco y ha asegurado que al final son siempre los que pagan el odio que se tienen los padres.

Sandra, la mujer que le robó el corazón

Con el paso del tiempo, Jimmy rehizo su vida y le dio una nueva oportunidad al amor gracias a Sandra Salgado, la periodista a la que conoció en ‘Dolce Vita’ en Telecinco en la entrevista previa que tuvo que hacerle. Una reputada profesional de la televisión por la que Belén Rodríguez siente profunda admiración. En sus confesiones con Bertín Osborne, el periodista ha confesado que intentó tener un hijo con su mujer a través de la inseminación artificial. Sin embargo, no pudieron cumplir su sueño.

Pilar Eyre, también invitada al programa, compartía con todos los allí presentes una anécdota para describir la profunda admiración que sentía Sandra por su marido. «Ella tuvo con Jimmy un detalle que es el más bonito que puede tener una mujer. Cuando tuviste la enfermedad llamó a una que había sido el gran amor de tu vida por si te morías. Y estuvieron las dos en la cabecera y esto muy pocas mujeres lo hacen», comentaba la periodista. El periodista estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos durante dos semanas a causa de una triple neumonía.

Tras pasar por fuertes formatos como ‘Supervivientes’, ‘La casa fuerte’, ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ‘Casados a primera vista’, ‘Qué tiempo tan feliz’, Sandra ahora desarrolla su nueva aventura laboral en ‘La Voz‘ de Antena 3.

