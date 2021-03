Aunque no será hasta este jueves cuando descubriremos hasta qué lugar ha llegado Jesús con esta nueva tentadora, todo apunta a que la pareja de Marina en ‘La isla de las tentaciones’ se ha fijado en otra mujer que no es Stefany. Tan llamativas han sido las pistas que el joven ha dado que incluso ella se ha percatado de que esta historia podría dar un giro radical una vez más. Después de que Lara le haya dicho a Jesús que «Stefany no le llega a gustar del todo«, el andaluz le daba toda la razón. «Físicamente es un diez, pero yo necesito a alguien más vivo», aseguraba él. En ese instante de confesiones, ambos empezaban a contarse cosas íntimas como que ella llevaba desde marzo sin tener relaciones con nadie. «Llevo desde marzo sin tener relaciones sexuales, estoy fatal», se sinceraba la gallega. Tal era la complicidad que la propia Stefany se daba cuenta de que la química entre ellos comenzaba a surgir y, prueba de ello, que le dijera a su amiga Carla lo que verdaderamente pensaba: «Tía que le gusta Lara. Dijo que le gustaba porque era rara y le gustaban raras».

Si bien su amiga Carla quería quitarle de la cabeza esta idea, parece que la psicóloga podría llevar razón y así lo demuestra el cebo que el programa ha puesto a última hora del reality. «Ni punto de comparación, no digas tonterías. Bastante tiene con que le cuesta estar contigo al 100% porque está pensando en mil cosas como para pensar en ella, olvídate, que no tía», ha dicho la catalana. A pesar de que Stefany estaba a escasos metros de ellos, Jesús no se cortaba ni un ápice y se sinceraba ante Lara sobre qué pensaba de ella. «Eres una tía top. Es la tía que más me ha impresionado. De menos a más, físicamente me has impresionado la que más, tienes piernas altas y culo. Lara me atrae físicamente y por su forma de ser, ha surgido la charla, es una chica muy interesante», explicaba el joven.

Será en el próximo programa cuando veamos a Stefany llorando mientras implora irse a su casa y es que el tonteo entre Lara y Jesús irá a más en las próximas escenas, lo que demostraría, según usuarios de redes sociales, que el joven no sabe lo que quiere y que tan solo estaría actuando por despecho. Mientras tanto Marina está segura de que su todavía pareja no siente nada por Stefany y que fuera de la isla su relación sentimental no funcionará, un presagio que le ha dicho cara a cara a ella en la hoguera. ¿Se equivocará?, ¿Dará un nuevo giro esta historia? Solo el tiempo lo dirá.