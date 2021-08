El padre de los hijos de la exconcursante asegura que esta no les ha llamado y denuncia el acoso y derribo al que está sometido por parte de la peluquera.

Este sábado, Sandra Crespo, quien fuera concursante de la sexta edición de ‘Gran Hermano’, aparecía en ‘Viva la vida’ para pedir ayuda para dar con sus hijos pequeños, a los que no ve desde el pasado 1 de agosto cuando se fueron de vacaciones con su expareja. Un grito desesperado en el que no dudó en denunciar que la Justicia le había dado la espalda ante una situación de urgencia y en el que insistió en que el padre de sus hijos solo quería hacerle daño. Un día después, ha sido el otro implicado en la historia, Jesús González, quien ha dado su versión de los hechos en el programa de Telecinco y ha dejado claro que los pequeños están bien y no han recibido ninguna llamada de la asturiana.

Jesús González se muestra avergonzado después de ver que su expareja, Sandra Crespo, aparecía en ‘Viva la vida’ para denunciar que lleva desde el 1 de agosto sin tener noticias de sus hijos, de 8 y 5 años respectivamente. El exchofer asegura que lleva muchos años luchando para que sus pequeños sean felices y no entiende que la exconcursante haya acudido a los medios de comunicación para llevarse un beneficio. Unas declaraciones con las que Toñi Moreno no se mostraba de acuerdo y dejaba claro que la peluquera no había recibido ni un euro por aparecer en televisión. «Nadie ha llamado a mis hijos, no les han llamado. Esto es una vergüenza. ¿Cómo no voy a permitir que su madre hable con mis hijos? La abuela vive a 100 metros de mi casa, ¿no puede venir a verlos?«, resalta Jesús González.

De la misma forma, insiste en que sus hijos tienen su propia línea de teléfono a la que su madre puede llamar para saber de ellos. Sin embargo, incide en que, aunque él los ha animado a que hablen con su madre, son los niños los que tienen que dar el primer paso a la hora de querer hablar con la peluquera. Además, ante la incredulidad de la andaluza, Jesús González ha echando en cara que el pasado mes de julio no pudo hablar con sus hijos y justificaba el no haberlos llamado porque «no me pongo a pensar que mis hijos pueden estar mal cuando están con su madre«.

Jesús González quiere que se solucionen todos los problemas que tiene con su exmujer por el bien y la felicidad de sus hijos, pero deja claro que, a día de hoy, es misión imposible. «¿Me pueden dejar en paz? Tengo mi pareja, estoy enamorado, me caso el año que viene, no he puesto ninguna denuncia falsa. Yo soy la víctima, el que ha sufrido un acoso y derribo. Quiero ser feliz y que nos dejen en paz. Sandra nos está jodiendo la vida, mis hijos están perfectamente en Benidorm», finalizaba.

La versión de los hechos de Sandra Crespo

Sandra Crespo reaparecía en la que fuera su casa, Telecinco, para denunciar que no sabe nada de sus hijos desde el pasado 1 de agosto. En su desgarrador testimonio, la exconcursante de ‘GH 6’ indicaba que los pequeños se había ido por convenio de vacaciones con su padre y no entendía que nadie los hubiera visto a los niños en Benidorm. «Ha dejado sonar el teléfono y no me ha contestado, al día siguiente me había bloqueado las llamadas. No quise alarmarme. He preguntado y nadie los ha visto«, ha narrado.

«Es un maltrato psicológico que ha llegado a un punto que no me deja escuchar a mis hijos, me está haciendo daño con mis hijos. Conozco a esta persona y solo quiere hacerme daño, ha hecho de todo para hacerme daño. Me tiene odio. El problema es que cuando una persona tiene odio a otra persona es capaz de todo», aseveró al borde de un ataque de ansiedad.