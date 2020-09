El actor se ha quedado fuera de las cocinas de ‘MasterChef Celebrity 5’. «Me llevo el cariño de mis compañeros», ha recalcado.

Este martes, ‘MasterChef Celebrity 5’ ha emitido su tercera gala. En esta nueva entrega, los aspirantes se enfrentaban a nuevos retos culinarios. El primero de ellos consistía en elaborar en pareja una receta con el pan como protagonista. También recibían la visita del chef Oriol Rovira, del restaurante Els Casals con una estrella Michelin, quien enseñaba algunas de sus creaciones con pan. Antes de cocinar, un miembro de cada pareja (que no prepararía los alimentos) debía explicar a su compañero los ingredientes necesarios a través de dibujos. Incluso se trasladaban al pantano de El Burguillo, en el Valle de Iruelas (Ávila). Allí tuvieron que preparar dos menús de picnic, con dos platos salados y uno dulce cada uno. Todo ello bajo la atenta supervisión (y asesoramiento) de Albert y Vega, de ‘MasterChef Junior 7’.

Josie, Jesús Castro, Juanjo Ballesta y Gonzalo Miró, en la prueba eliminatoria

De regreso al plató, a los aspirantes con delantal negro tendrán les tocaba afinar su vista y su olfato para reconocer salsas, condimentos y hierbas con los que tendrían que trabajar en el siguiente reto: en solo 60 minutos tenían que elaborar el mejor plato posible en el que las salsas y condimentos compartan importancia con el fogonero, un pescado de origen noruego. Al final de la gala, Silvia Abril, finalista de MasterChef Celebrity 2, visitaba el plató para animar a los concursantes en la prueba final. A ésta se enfrentaban Josie, Jesús Castro, Juanjo Ballesta y Gonzalo Miró, quien la semana pasada estuvo en la cuerda floja. «Gonzalo, te digo que no te preocupes: si te vas a ir tú”, bromeaba Florentino Fernández. El humorista no paraba de picar al hijo de la desaparecida Pilar Miró: «Venga, que te está esperando el coche fuera». El colaborador se tomaba con sentido del humor las burlas. «Lo de seguir siendo el solapado y la coña que tienen mis compañeros me preocupa muy poco», admitía.

«Me llevo el cariño de mis compañeros»

El tercer expulsado de las cocinas de #MCCelebrity es @Jesus_Castro_5. Gracias por todo tu trabajo y esfuerzo. ¡Ya eres parte de la familia MasterChef! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/PklGyfLZOG — MasterChef (@MasterChef_es) September 29, 2020

Finalmente, los jueces han deliberado y su voto ha sido unánime. Se ha quedado fuera del concurso Jesús Castro. El actor se ha despedido de ‘MasterChef Celebrity 5’ con deportividad: «Mi plato estaba bastante bien, pero los de mis compañeros eran mejores. No tengo mucho más que decir. Solo quiero pedirles que luchen», pedía antes de colgar definitivamente el delantal. «Me llevo el cariño de mis compañeros y la experiencia de trabajar bajo presión. No estoy acostumbrado a perder, pero me gusta destacar con trabajo y sacrificio».

«Por dentro estoy muy rabioso conmigo mismo»

«Me llevo una buena experiencia porque trabajar bajo presión y cada trabajo merece su empolle», añadía. «Soy súper competitivo. No hago trampas, para ganar no me gusta apagar la luz de nadie, sino conseguir las cosas con sacrificio. Ojalá gane mi Juanjete, sinceramente», confesaba. Tampoco ocultaba que le hubiera gustado permanecer más tiempo en el concurso: «Por dentro estoy muy rabioso, rabioso conmigo mismo».

«Me ha dado muchísima pena porque ha trabajado súper bien. Me lo he pasado muy bien con él. Y es maravilloso. Es increíble este tío. Un gran descubrimiento», lamentaba su compañero Josie sobre su expulsión.

«Jesús Castro es el tercer celebrity que nos dice adiós. Cada reto de MasterChef sirve para aprender y, aunque ninguno se quiere ir, cada semana se complica más todo», se despedía Pepe Rodríguez. «Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa y pónganle sabor a la vida». Con la expulsión de Juanjo ya son 13 concursantes que quedan en ‘MasterClef Celebrity 5′.