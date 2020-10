SEMANA ha entrevistado a la actriz Jedet con motivo de su premio Ondas a mejor actriz, por su interpretación en la famosa serie «Veneno»

Jedet ha luchado mucho para llegar a este momento de su vida. Cuatro años en la industria le han permitido manejar de una manera natural todo el éxito que está viviendo en estas últimas semanas, a raíz del éxito de la súper producción de los Javis, «Veneno». Un trabajo que ha sido premiado con un premio Ondas a mejor actriz, junto a sus otras dos compañeras de reparto, Daniela Santiago e Isabel Torres. Un buen momento que coincide con una etapa de estabilidad sentimental. Aprovechando la presentación de «La Última Tourné» en el teatro Calderón, SEMANA ha podido hablar con la artista sobre cómo está su corazón y que sintió al ser galardonada con este premio tan importante de la academia.

Cantante, DJ, influencer, actriz, activista LGBTIQ+… Nada se le ha resistido a esta joven, que desde bien pequeña ha luchado a contracorriente para conseguir sus sueños. SEMANA ha hablado con Jedet para conocer un poco más a este fenómeno que convierte en oro todo lo que toca.

En primer lugar, felicidades por tu premio Ondas

Muchas gracias. Estoy muy feliz.

¿Cómo has recibido la noticia?

Estaba con mis amigas en la habitación, hablando de cosas de chicas y de repente el móvil empezó a reventar y vi que tenía llamadas de Javier Calvo, de Ambrosi… y pensé: “¡qué he hecho y qué habré dicho para tener ahora mismo el móvil en colapso!”. Entonces llamé a Javi (Calvo) y me dijo: “enhorabuena”, y yo le pregunté el motivo y me contesto: “Porque has ganado un premio Ondas”.

¿Y cuál fue tu primera reacción?

Yo le dije: “¿pero y eso qué es?” (Se ríe). Entonces él me dijo: “¡cariño, es un premio importantísimo!”. Todo esto pasó porque el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue, “¿un premio a mí?, pues no será muy importante”. Después de todo eso, ya me puse a buscar en google y me di cuenta de lo importante que era. Ha sido muy guay, pero no era consciente ni de lo que era.

Cuando estabas rodando la serie, ¿nunca pensaste que esto pudiera pasar?

La verdad es que no. Te lo juro.

Pero los Javis son garantía de éxito…

Bueno, pero hay niveles y creo que esto ha sido superarlos. Claro que sabía que la gente la iba a ver, pero me he asombrado de todo lo que estoy viviendo.

¿Te agobia el hecho de que la gente, ahora que te has mediatizado un poco más, te reconozca más por la calle?

Llevo cuatro años en la industria y desde entonces la gente me para por las calles y me dicen cosas bonitas. Es verdad que lo que estoy viviendo ahora es algo muy fuerte. He notado mucho el cambio, sobre todo en las cosas que me dices

Después de la serie, ¿cuáles son tus próximos proyectos?

Quiero centrarme en mi música. Grabo cuatro videoclips en un mes y medio. Estoy muy contenta con eso, pero también me gustaría hacer cine. Puede que haga algo en el cine, pero aún no está confirmado…

Los Javis han confirmado una segunda temporada de “Veneno”, ¿te has enterado de algo?

Me enteré a la misma vez que vosotros. He entendido que se quieren centrar en el entorno de “Veneno”. Cristina ya ha muerto, así que no creo que tenga ningún papel en esa temporada.

¿Qué tal ha sido la experiencia de rodar con los Javis?

Yo no rodé con ellos ningún día, porque mis capítulos los dirigían Álex Rodríguez y Mikel Rueda. Trabajé con ellos en la preparación y fueron maravillosos, pero me he quedado con las ganas de tenerles dirigiéndome y dándome las órdenes. Me gustaría que me volviesen a llamar.

Si te preguntara en qué momento de tu vida te encuentras, ¿qué me dirías?

Pues que muy feliz y agradecida. Tengo mucho miedo a que todo esto acabe, ¿sabes? Espero que no, pero si algún día se acaba, por lo menos lo he disfrutado.

¿Te meterías en un reality?

No. Lo respeto totalmente y acepto que cada uno haga lo que quiera y esté donde quiera estar. Pero mi foco es otro. Quiero seguir escribiendo libros, componiendo música e interpretar historias como actriz que me remuevan por dentro.

¿Cómo está tu corazón?

Está afuera, no le dejan entrar (dice refiriéndose a un apuesto chico que la espera en la puerta del recinto) Estoy feliz. Llevaba casi seis años soltera y mi intención era seguir permaneciéndolo. No quería romper esa tradición pero realmente cuando encontré a alguien que sentí que lo merecía… No puedes huir de las cosas cuando te llegan.

¿Te gustaría casarte?

Sí, me quiero casar con él.