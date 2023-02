Jaime Peñafiel ha abierto su corazón, pero esta vez no para hablar de la Casa Real, sino del episodio más trágico que ha vivido en su vida. El cronista se ha sentado junto a Joaquín Prat en 'Duele porque importa' para explicar el dolor que le ha acompañado desde que hizo frente a la muerte de su hija, quien falleció por culpa de su adicción a la heroína. "Yo he tenido muchas desgracias. Se me murió mi hija con 21 años por la droga, Isabel", ha dicho el periodista sobre una herida todavía permanece abierta muchos años después. De hecho, todavía hay algo que lamenta y es el papel que asumió entonces, a diferencia de su mujer, algo que martillea su cabeza y de lo que ha hablado en alguna ocasión: "Me negué a verla porque tenía pánico a ver su cadáver. Fue su madre la que asumió todo, cosa que también me avergüenza. Tampoco podía hacer nada. Es algo que no he superado, que me perseguirá siempre".

Jaime Peñafiel: "Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida"

Este varapalo tan fuerte sirvió para que compañeros y amigos que tenía cerca le apoyaran y compartieran con él los golpes que también habían asestado sus vidas. "El día que murió mi hija, el jefe de la Casa Real, General Sabino, me contó que hacía pocos días que había muerto su sexto hijo. Me vino a dar el pésame y me dijo que lo mío era peor porque se me había muerto mi única hija y a él todavía le quedaban cuatro...", dice Jaime Peñafiel. Décadas después el periodista ha revivido el verdadero infierno al que en aquel momento se enfrentó, ya que como él bien dice "cuando se muere una hija, la única, eso es terrible. Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida".

“Es una herida que se me abre continuamente", asegura. Todo sucedió en el mes de junio de 1995, fecha que marcó un antes y un después en su familia y de cuyo suceso fue partícipe también la Casa Real, por parte de quienes recibió sus condolencias, aunque no de la manera esperada. Peñafiel habló sobre ello en una entrevista pasada, donde explicó que el Rey Juan Carlos sí tuvo el gesto esperado a diferencia de doña Sofía, cuya espinita sigue teniendo clavada, a pesar del paso del tiempo. "El rey me llamó enseguida, la reina no. Tardó un mes en darme un pésame y lo hizo con una carta. Siempre ha sido muy digna, una gran sufridora, pero aquello me dolió mucho", espetó Jaime sobre esta dolorosa etapa. Una batalla que intentó frenar con la ayuda de la Reina emérita, quien por entonces presidía una fundación sobre las drogas. "Le pedí una audiencia cuando me enteré de que mi hija estaba enganchada porque necesitaba hablar. Ella no me contestó y le pasó la carta al Rey", sostuvo en el pasado. Desde ese momento la relación entre ellos es tensa y es que él ha sido incapaz de olvidar este hecho.

Su esposa Carmen y él han tenido que afrontar juntos la ausencia de su hija, con quien, aunque ha vivido muchas alegrías, también ha compartido grandes penas. "Uno se recupera de todo, menos de la muerte de una hija o un hijo. Por lo general, son los hijos los que entierran a los padres", explicó Peñafiel hace tiempo.