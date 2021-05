Francia y Suiza, cuyas canciones ponen banda sonora al documental de Rocío Carrasco, se alzaron con la medalla de plata y bronce, respectivamente.

Después de dos años de espera a raíz de la cancelación de Eurovisión 2020, el reinado de Duncan Laurence, ganador del último Festival, ha acabado. Italia gana el Festival de la Canción de Eurovisión 2021 tras unas votaciones de infarto en donde las canciones que han puesto banda sonora al documental de Rocío Carrasco lucharon por los primeros puestos.

Se han cumplido todos los pronósticos. Desde que Måneskin, los representantes italianos, se subieran al escenario del Ahoy Arena de Rotterdam, las quinielas le señalaron como los claros favoritos para alzarse con el ansiado micrófono de cristal. Y así fue. Los interpretes de «Zitti e Buoni», que previamente se ganaron el pasaporte al certamen tras su victoria en el histórico Festival di Sanremo, se volvieron a subir al escenario a recoger el trofeo y lanzaron un simbólico mensaje: «¡El rock nunca muere!«.

A corta distancia se quedaron las otras dos favoritas de la edición, Francia (con 499 puntos) y Suiza (con 432 puntos). «Voilà» de Barbara Pravi y «Tout l’Univers» de Gjon’s Tears, dos temas populares en España gracias a que forman parte de la banda sonora de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ consiguieron la medalla de plata y bronce, respectivamente. El resto del Top 10 lo completaron: Islandia (378 puntos), Ucrania (364 puntos), Finlandia (301 puntos), Malta (255 puntos), Lituania (220 puntos), Rusia (204 puntos) y Grecia (170 puntos).

España, de nuevo, en el bottom

A pesar de que dos países del Big 5, aquellos que pasan directamente a la final, lucharon por la victoria, lo cierto es que el resto de miembros de este grupo se quedaron en las últimas posiciones de la tabla. Así, España, una vez más, y ya van siete, se quedó en el bottom y se conformó con los 6 puntos que le otorgó el jurado (0 de televoto). Blas Cantó y su ‘Voy a quedarme’ se quedó la posición 24. Tras él, se sitúa Alemania (3 puntos) y Reino Unido (0 puntos).

A pesar del resultado, lo cierto es que la actuación del cantante murciano consiguió emocionar a gran parte de los espectadores a través de las redes sociales. Estos no dudaron en aplaudir su desempeño sobre el escenario. Unos minutos después de que acabara la gala, el interprete no dudó en publicar un mensaje a través de su cuenta de Twitter agradeciendo todo el cariño que había recibido en estos dos años en los que había sido el representante español. «Gracias ESPAÑA. Por los miles y miles de mensajes de amor que he recibido durante más de 2 años. Todo mi respeto a quien decida embarcarse en esta aventura, es INCREÍBLE. No hemos ganado Eurovisión; pero ganamos CON Eurovision. Gracias infinitas. ¡Felicidades Italia!», escribía el que fuera integrante de Auryn.

Como anécdota, minutos antes de que diera comienzo el evento no deportivo más seguido del mundo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dedicó unas palabras de cariño a Blas Cantó. «Tras un año de parón por la pandemia, hoy vuelve #Eurovision. Una cita única, que fomenta la unidad entre los países y que demuestra cómo la música es una parte esencial de nuestra cultura. Mucha suerte a @BlasCanto, que representará a España con una canción llena de esperanza», escribía.