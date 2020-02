Casi 4 millones de espectadores vieron el último programa de ‘La isla de las tentaciones’. Por fin, el público pudo descubrir qué había sucedido con las cinco parejas que se habían enrolado en esta aventura y cuál era el final de su historia. Aunque no solo ha tornado en sus vidas el plano sentimental, también el laboral. Uno de los grandes protagonistas del reality es Rubén, quien logró tentar a Fani Carvajal y quien al final del concurso la dejó plantada en la que era su última hoguera. Ahora, el joven ha vuelto a sus orígenes y es que, según acaba de anunciar el equipo de fútbol de Fuenlabrada, ha sido su último fichaje. Sin embargo, este nuevo trabajo es puntual y así lo aseguran a la revista SEMANA desde el departamento de comunicación.

La cuenta oficial lo ha desvelado este jueves a través de un vídeo en el que Rubén hace muchos guiños al programa, y de hecho, hay usuarios que han dudado sobre si realmente el joven formará parte de la plantilla de jugadores. No obstante, nada más lejos de la realidad. «Debo decirte que por redes sociales hay quien ha dudado, pero casi todo el mundo se ha dado cuenta de que es un ‘troleo'», aseguran desde prensa. El soltero estará este viernes a partir de las 4 de la tarde en la tienda oficial del equipo en el estadio Fernando Torres y su objetivo será ejercer como reclamo publicitario para que las parejas encuentren su mejor regalo para San Valentín. «En realidad ha sido todo una gestión relámpago. Le pusimos un tweet desde la cuenta del equipo de Fuenlabrada cuando él le dijo que no a Fani…él al principio no se lo creía. Nos dijo que sí, que estaba encantado y grabamos el vídeo», comentan a este medio. «Es una persona muy simpática, muy divertida«, añade.

Destrozado y hundido: Así es la carta que le escribió Gonzalo a Susana en ‘La Isla de las Tentaciones’

La isla de las tentaciones: Fani y Christofer cuentan los detalles de su reconciliación

El guion es una auténtica genialidad para el público del espacio presentado por Mónica Naranjo, tanto es así que el vídeo en tan solo unas horas ha alcanzado casi las 200.000 reproducciones. «Es similar a un bolo. Al final su imagen es un reclamo«, dicen desde prensa. «Cuando Rubén aceptó nos pusimos a trabajar en ello. Él nos ha dado muchas ideas para hacer el vídeo».

Y, aunque para él sería un auténtico sueño fichar por el equipo, parece que adentrarse de nuevo en el mundo del fútbol, por el momento, tendrá que esperar. «Debo decir que sabe jugar bien al fútbol, pero no nos planteamos un fichaje por parte del equipo«, explican sobre los planes de futuro del equipo. Ha sido el propio Rubén quien también se ha hecho eco del día en el que pudo estar más cerca del campo, dejando claro que vivió un día inolvidable cerca de la que es, su verdadera pasión.