La última hoguera ha llegado a su fin. Hugo y Lara llegaban a República Dominicana para poner a prueba su relación y finalmente han salido de ella con su noviazgo más fuerte y sólido que nunca. A pesar de que en un principio Lara estaba reticente a los besos y caricias de su novio en la hoguera final, no ha podido resistirse a su novio y finalmente ha triunfado el amor en la pareja.

Hugo ha confesado lo mal que lo ha pasado en esta aventura

Hugo se ha sincerado con Sandra Barneda nada más llegar a su hoguera final. El gallego se ha mostrado muy nervioso y preocupado por cómo lo recibiría su novia, Lara: «Cada día que pasaba me dolía más. Tenía ese miedo a perderla y lo tengo. Hasta que no la tenga aquí conmigo, no me voy a quedar tranquilo», aseguraba. Al principio de su reencuentro, ella se ha mostrado algo distante y le ha asegurado que «hay comentarios que no me han gustado«. Una frase que no ha hecho ni pizca de gracia a su novio. Ella ha asegurado que «es que son muchas cosas pero bueno».

Durante el visionado de las imágenes, la pareja ha tenido pequeños roces y ella se ha mostrado muy enfadada con algunos comportamientos de él. Aún así, cuando ha visto imágenes de él completamente devastado en la isla, ha asegurado que no se lo esperaba: «No me lo esperaba para nada. Él nunca llora. Pocas veces llora«, aseguraba. Hugo aseguraba que «yo no pensaba que esto era tan fuerte y tan real.. Lo pasé realmente mal porque me faltaba un cachito de mí».

Hugo, por su parte, tenía muy claro qué quiere con Lara: «Quiero irme contigo y casarme contigo«, aseguraba. Ella le decía que «tienes que demostrármelo. Yo quería ver a un hombre y no a un niño que me de estabilidad, pero me lo tiene que demostrar. No sirve de nada lo que me pueda decir aquí si luego salgo y es lo mismo de antes», reflexionaba.

La pareja se ha ido junta de la isla

Hugo ha mirado a la cara a su novia y le ha dicho lo que nunca le había dicho antes: «Para empezar que te quiero con locura, que un despertar sin ti no mola, no lo quiero… para mí eres la mujer de mi vida y que te quiero Lara. No me salen más cosas. Yo a partir de hoy, si ella quiere salir conmigo de aquí, la voy a hacer la persona mas feliz del mundo», decía, Lara, por su parte, le respondía: «Estoy bien, estoy contenta. He visto un cambio en ti. No me esperaba este Hugo, pensaba que vendría como un niño, que no hablaría de la mitad de las cosas… Yo quiero que fuera haya estabilidad, haya un futuro y lo siga demostrando pero sabes que estoy enamorada de ti y quizá teníamos que venir aquí para darnos cuenta». La pareja se ha ido junta de la isla.