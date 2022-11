‘MasterChef Celebrity’ está cada vez más cerca. Este jueves se ha celebrado la prueba de eliminación, en la que se han batido en duelo María Escoté y el actor Manu Baqueiro. Todos ellos han tenido que reproducir una exquisita receta elaborada con chocolate del repostero David Pallás. Pero la propuesta de la socialité no ha convencido a los chefs y se ha quedado fuera del concurso. «Estoy en una nube. Seguramente cuando salga de aquí me ponga llorar al darme cuenta de que no he llegado a la final», ha dicho, nada más conocer la decisión de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. «Estoy fascinada con todo y me siento muy feliz. Ha sido como un sueño todo». La recta final deestá cada vez más cerca. Este jueves se ha celebrado la prueba de eliminación, en la que se han batido en duelo Isabelle Junot, la diseñadoray el actor. Todos ellos han tenido que reproducir una exquisita receta elaborada con chocolate del reposteroPero la propuesta de la socialité no ha convencido a los chefs y se ha quedado fuera del concurso., ha dicho, nada más conocer la decisión de

Tamara Falcó regresa a ‘MasterChef Celebrity’ y lanza un reproche a Isabelle Junot

María Zurita, expulsada de ‘MasterChef Celebrity 7’: «No sabía que era tan duro»

Patricia Conde, expulsada de ‘MasterChef Celebrity 7’ La prueba que ha hecho a Isabelle quedarse fuera del concurso tenía que ver, precisamente, con una de sus especialidades como aspirante a cocinera: la repostería. Los concursantes han medido sus capacidades haciendo gala de todas las técnicas de cocina aprendidas en estos meses de trabajo. Se han esmerado, desde luego. Han recibido la visita de sus familiares, la del chef chef Dabiz Muñoz en la prueba de exteriores y, en la prueba de eliminación, la del maestro chocolatero David Pallás. «Isabel, a pesar de que los postres te gustan y se te dan bien, has trabajado un poco nerviosa. Quizás esos nervios han sido culpables de que se te olvidara el disco de chocolate. Es verdad que en el interior las proporciones estaban irregulares, el bizcocho no estaba cocido del todo y demasiado grueso. La cúpula no tenía ese brillo porque no habías cocido bien ese isomalt», ha valorado Pepe Rodríguez al probar su receta. «Pequeños detalles que han hecho que el postre no esté a la altura».

Cierto es que la prima política de Tamara Falcó ha estado muy nerviosa en la prueba. Esto ha hecho que fallara en aspectos importantes de su reto. Aunque regresa a casa a las puertas de llegar a la final, se siente satisfecha. «Yo recomiendo a todo el mundo que se casa que se presente a ‘MasterChef’ porque es la clave perfecta. Uno: Estás todo el día cocinando y echándole horas y os veis poco… os echáis de menos», ha bromeado la joven. «Dos: aprendes mucho de ti misma, a superarte, a llegar a tus límites. Y por eso digo: ¡Wow!».

«He aprendido a ser yo. Al principio me daba miedo estar tan expuesta. Pero he dicho: Isabelle, esto es una vez en la vida. Haz lo que puedas», ha dicho a Pepe Rodríguez antes de colgar el delantal. «Este programa me parece increíble. Sois un equipo que no hubiera imaginado. Sois un ejemplo de trabajo en equipo, de respeto, de motivación entre todo el mundo. Me voy con un recuerdo increíble. Y tengo la suerte enorme de haber pasado por aquí». El chef manchego tomaba la última palabra antes de que abandonara los fogones del talent culinario: «Lo hemos pasado genial contigo, pero toca colgar el delantal».

Cabe recordar que durante la emisión de la gala, Isabell Junot ha dedicado unas bonitas palabras a su padre, Philippe Junot, con el que mantiene una excelente relación: «Mi padre es mi debilidad porque es tan buena persona, tan buen padre. Se desvive por nosotros. Siempre de buen humor, siempre vacilándonos. Tenemos una relación muy bonita».

Tras la eliminación de Isabelle Junot, Lorena Castell, Manu Baqueiro y Patricia Conde son los finalistas de ‘MasterChef Celebrity’.