Isabel Rábago se pronuncia sobre el fin de su amistad con Alba Carrillo

La periodista ha hablado sobre Alba Carrillo, que ha declarado públicamente el fin de su amistad con ella. «Nadie me va a decir lo que yo siento», dice.

Desde que Alba Carrillo estallara en directo contra Isabel Rábago en el plató de ‘Secret Story‘, todas las miradas están puestas en la periodista. Esta ha protagonizado varios rifirrafes con Lucía Pariente en la casa de Guadalix, lo que ha provocado que la madrileña haya decidido romper definitivamente su amistad con la que hasta ahora consideraba su amiga. Pero, ¿qué piensa Rábago de que su colega la haya desterrado para siempre?

Pues bien, la colaboradora de Mediaset ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la bomba que ha supuesto su ‘enemistad’ con Lucía Pariente en el ‘reality’ de Telecinco. Al saber que Alba no desea verla «ni a tres kilómetros», se lo ha tomado con bastante calma. «Lo digerí desde el primer momento. Lo tengo muy claro. Me pasó una cosa muy curiosa. Cuando vi la cara a Alba y sus lágrimas entendí que tiene que llevar unas semanas de plató durísimas y no por mí. Lo tengo muy claro. La conozco desde hace mucho tiempo. Sé cómo son sus reacciones», ha confesado a Jorge Javier Vázquez.

Isabel Rábgo ha contado que ha tenido una conversación con Lucía Pariente antes de ser expulsada. En esa charla «las dos nos soltamos lastres». Lo que tiene muy claro es que su conciencia está tranquila. «Nadie me va a decir aquí lo que yo estoy sintiendo, lo que yo opino y lo que yo veo o lo que yo dejo de ver». Entiende perfectamente que lo referente a su madre le duela, pero «es su madre».

«Pensé que me iba a doler, pero estoy en paz»

Cree que cuando esté fuera del concurso tendrá tiempo de sentarse a hablar con Alba. «Hablaré de este tema fuera y personalmente, a lo mejor cuando salga o dentro de cinco años», admitía. Asimismo, ha recordado las «batallas he estado siempre a su lado partiéndome la cara por ella y viceversa».

«Ella ha estado en esta casa y sabe lo que es. Ha sido poco generosa, pero a Alba le perdono todo porque vi en su cara que está pasando momentos muy complicados», ha lamentado. Por último, insistía en que está serena ante todo el vendaval que se ha formado: «Tengo una sensación muy extraña. Pensé que me iba a doler, que me iba a hacer daño, pero estoy en paz. Y cuando estás en paz y no puedes hablar con la otra parte solo te queda esperar».

En su encuentro con Jorge Javier, este ha hecho una reflexión: «A lo mejor no erais tan amigas». Ante estas palabras, la concursante le ha contestado muy sincera: «Pues a lo mejor, no te creas».