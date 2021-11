Este martes 2 de noviembre, Adara Molinero se convirtió en la protagonista absoluta del debate de ‘Secret Story: la casa de los secretos‘. La concursante hizo su «línea secreta de la vida» bajo la atenta mirada de su ex, Rodri, con el que después pudo reencontrarse. A pesar de ser momentos repletos de sentimientos para Adara, no podía ni imaginarse lo críticas que estaban siendo sus compañeras, Isabel Rábago y Cristina Porta, con ella y con lo que aseguran que es «victimismo«. “Lo que vi yo desde dentro de la casa es que el verdugo se presenta como víctima… ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, podemos contarlo, pero es que ella en esto tiene un máster”, espetaba Isabel Rábago.

Isabel Rábago y Cristina Porta han desvelado qué piensan de la actitud de su compañera en la casa

Para Isabel Rábago, Adara Molinero sabe muy bien qué hacer en cada momento y se desenvuelve como pez en el agua en este tipo de programas: “Su vida es un reality, ella es ganadora de un reality, se maneja muy bien en ese terreno y yo hay cosas contra las que no puedo competir, lo acepto”, ha continuado diciendo la colaboradora de televisión. Unas palabras que compartía con Cristina Porta, quien aseguraba que «si yo quisiera actuar, lo saco fuera y doy pena, pero no se hacer eso porque no lo hago en mi vida normal, nunca lo voy a hacer”.

Isabel Rábago y Cristina Porta han estado hablando sobre el comportamiento de Adara dentro de la casa y de sus enfrentamientos en la misma: “Ella se mueve muy bien en esos parámetros, sus seguidores se creen todo lo que dice, me parece perfecto, pero también habrá gente que no lo crea… los enfrentamientos más duros los ha tenido con Cynthia y siempre que se han enfrentado juntas, Cynthia ha estado por encima de ella”, apuntaba Isabel. “Es que yo no quiero exteriorizar todos mis sentimientos, yo no quiero que se me tome como víctima, yo ya sé lo que siento, yo ya sé lo que me duele… si es verdad que estamos en un reality y el espectador, a lo mejor, quiere saber lo que yo siento. Pero yo aquí no quiero utilizar mi sentimiento y mi dolor para dar pena a la gente», explicaba Cristina Porta.

Adara protagonizó la ‘línea secreta de la vida’

Este martes, Adara protagonizaba ‘línea secreta de la vida’ y contaba lo que sufrió tras pasar por ‘Gran Hermano VIP 7’, donde conoció a Gianmarco y donde su relación con Hugo Sierra llegó a su fin. «Se rompió la familia que yo tenía. Fueron los momentos más duros que he pasado en mi vida. Pasé mucho miedo, no por él. Pensé que me iba a quedar atrapada en Mallorca hasta que mi hijo fuese mayor de edad. Afortunadamente llegamos a un acuerdo. Se lo agradeceré siempre», relataba.