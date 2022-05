Este martes, Olga Moreno ha reaparecido en el plató de ‘Supervivientes‘. Su paso por ‘Tierra de Nadie’, presentado por Carlos Sobera, supone su segunda puesta en escena mediática tras conceder una entrevista en ‘Déjate querer’. Su vuelta a la televisión tras una larga temporada alejada de los medios ha sido muy comentada por sus compañeros de Telecinco. Una de ellas, Isabel Rábago, no ve con buenos ojos sus apariciones ante las cámaras. La periodista ha confesado en ‘Ya son las ocho’, el programa que presenta Sonsoles Ónega, que tiene dudas sobre el futuro de la sevillana en la pequeña pantalla. «Estaba expectante por el famoso y anunciado regreso de Olga. A mí personalmente me decepcionó porque eran tan pocos los temas por los que se le podían preguntar. Que yo lo respeto, pero…», ha comentado.

Olga Moreno debutó como colaboradora defendiendo a Kiko Matamoros y a su amiga Ana Luque. En su intervención protagonizó un tenso enfrentamiento con Alexia Rivas. Esta le reprochaba las veces que mintió a su paso por Honduras. Un rifirrafe del que, para Isabel Rábago, no salió del todo bien parada. Y es que según la periodista, no le sobran herramientas para defenderse en directo. «Olga tiene que asumir que si está en televisión es por ser quién es, no por ella misma«, ha asegurado la gallega. «Pero luego puedes funcionar y quedarte».

«La veo muy guapa, pero que empiece a hablar de ella misma», dice Isabel Rábago sobre Olga Moreno

«Es importante saber cuál es el contexto en el que te mueves. Puede que tenga una carrera de televisión maravillosa, lo veo difícil, yo lo veo un complicado porque no termino de verla arrancar. Yo insisto, lo que me interesa es cómo está sentimentalmente, cómo se enteró de sus cosas y de más…», ha destacado la colaboradora. «La veo muy guapa, pero que empiece a hablar un poquito de ella misma».

Al margen de los comentarios vertidos por Isabel Rábago, Olga Moreno se ha sentado en ‘SV’ para defender a su amiga. Ha sido especialmente crítica con Marta Peñate, que la ha atacado por culpa de su dislexia. Todo empezó cuando el grupo de los Fatales se encontraban sentados en la arena y Ana le dijo a Alejandro Nieto: «¿Matamos los carabineros?». Su compañero pensaba que ella se refería a los ermitaños y corrigió el error. Peñate estaba delante y comentó que Ana finge su dislexia: «Ella sabe cómo se dice, pero se hace la tonta». Olga Moreno ha dejado claro que su amiga ni es tonta ni se hace la tonta. No le gusta nada el conflicto y por este motivo no suele enfrentarse a nadie de su entorno: «Ella en la vida real es una mujer positiva, no se lleva mal con nadie».