7 El escándalo echa freno a las negociaciones

Si la negociación sigue su curso entre Isabel Pantoja y Paolo Vasile, el escándalo de los últimos días podría echar por tierra un posible acuerdo. A la cantante no le ha sentado nada bien algunas de las cuestiones que han copado los programas más punteros de la cadena. Nos referimos a las fotos prohibidas que Encarna Sánchez trató de censurar y que décadas después han visto la luz. En ellas no se muestra nada más lejos de una cita entre amigas, pero las especulaciones que surgen tras esta evidencia no le han sentado bien.

