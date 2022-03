El clan Pantoja está revolucionado. Desde que Bernardo Pantoja fuera ingresado en el hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla se están produciendo movimientos importantes en la familia. El estado de salud del padre de Anabel Pantoja, ha provocado que su sobrino Kiko Rivera se trasladara al centro sanitario a verlo. Incluso sus hermanos, Agustín Pantoja e Isabel Pantoja, se están planteando abandonar su ostracismo en Cantora para ir a visitarlo. Su estado de salud es tan delicado que se han puesto en contacto con él mediante videollamada para ver cómo se encuentra. A este panorama se suma el distanciamiento entre la cantante y su hijo mayor, que no tiene visos de llegar a buen término.

Una conversación con Isabel Pantoja en la que «habla de todo y «de todos» verá la luz en ‘Sálvame’

¿Cómo está la cantante? ¿Qué piensa de todo lo que está sucediendo en su familia? ¿Quiere volver a tender un puente para reestablecer el contacto con el DJ? ¿Qué piensa de la ruptura de Anabel Pantoja? Son muchas las preguntas que los seguidores de la artista desearían conocer. Puede que para algunas de estas cuestiones hallemos respuesta pronto. Dentro de apenas 24 horas, concretamente. Y es que ‘Sálvame‘ ha anunciado que tiene en su poder «28 minutos de conversación» con la tonadillera en la que «habla de todo y de todos» y «que no dejará indiferente a nadie».

Ha sido este miércoles cuando Jorge Javier Vázquez ha anunciado que la redacción del programa ha conseguido un documento sonoro inédito «muy esclarecedor», cuya existencia era conocida, pero a la que nadie había tenido acceso. Los colaboradores no han tardado en mostrar su interés ante los audios que se han emitido como cebo para la emisión de todos los audios, que se podrán escuchar en el espacio de Telecinco.

«Esto es para verlo catorce veces», anuncia Jorge Javier

El presentador, que ha sido el primero en poder escuchar el material audiovisual, ha entrado a una sala para estar en privado. Allí, sin la compañía de nadie, ha podido ver imágenes. Su cara era de total asombro. «Esto es para verlo catorce veces, es historia de España. Hay treinta mil historias», decía. Incluso se ha acercado al monitor que tenía cerca y tocaba la pantalla para dar crédito a lo que estaba viendo. «Como siempre, lo hemos conseguido», ha destacado el de Badalona. El programa solo ha emitido un avance de las frases de Isabel Pantoja, cuyo contenido completo se podrá ver este jueves.

La última vez que tuvimos noticias de Isabel Pantoja fue por un motivo relacionado con su economía. Ante su complicada situación económica, ha decidido vender su casa de El Rocío. Necesita liquidez y se está planteando colgar el cartel de ‘se vende’ en la casa de 400 metros cuadrados y que compró en la década de los 2000 en Almonte. La propiedad tiene 10 dormitorios, varios salones, un porche con terraza y tiene una gran capacidad, aunque está cerrada. Ella la compró por 93.000 euros, pero ahora desearía sacarle mucha más rentabilidad y venderla por 500.000 euros.

Al margen de lo que pueda revelarse en el material inédito de Isabel Pantoja, no cabe duda de que las últimas horas están siendo decisivas en el clan. El estado de salud de Bernardo Pantoja ha empeorado. Es un momento doloroso para su hija Anabel, que le ha dedicado una emotiva carta a su padre. «Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado», arranca su escrito. «Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del Hospital Virgen del Rocío, las enfermeras cómo lo cuidan, los médicos cómo le ayudan, la seguridad cómo está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza cómo lo miman, los mismos compañeros y familiares».

Preocupación por el estado de salud de Bernardo Pantoja

«A todos los que me habéis escrito preguntándome por él, solo puedo deciros que nada más el hecho de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por él, ya me siento afortunada con vosotros. Pensaba que no tenía a tanta gente a mi lado», prosigue. «Ahora, hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice y aquí estaré siempre. Os queremos y agradecemos. Mi padre y yo». En su post, subido a su perfil de Instagram, da las gracias a todos sus «compañeros».