Cuando Isabel Pantoja fue expulsada de ‘Supervivientes’ muchos focos se pusieron en Carlos Sobera. El presentador había frenado a la artista para que no abandonara la isla y, según se reveló entonces, sus palabras no terminaron de sentar bien a la tonadillera. «Ha habido gente que ya ha abandonado y ha violentado el pacto de estar en el programa y las consecuencias no han sido buenas, incluso a nivel profesional», le espetó el de Baracaldo. Entonces, hubo medios de comunicación que llegaron a asegurar que le había vetado e incluso que se negaba a asistir como invitada a ‘Volverte a ver’. Ahora y tras 9 meses de aquel supuesto desencuentro, ella y Sobera han vuelto a verse frente a las cámaras en un plató de televisión. Así lo demuestra la información a la que ha tenido acceso, en exclusiva, la revista SEMANA.

Isabel Pantoja se rodea de travestis: te explicamos el por qué

De hecho, ha sido en la misma semana en la que veía la luz el videoclip de la cantante, cuando Isabel Pantoja, por fin, ha aceptado la propuesta de Mediaset. Este mismo martes la sevillana acudió a los estudios de la cadena, pues era la invitada estrella y se encargó de dar una sorpresa en televisión. «Estuvo muy simpática y hubo muchos momentos emocionantes, se vio su esencia. No fue la única sorpresa que dio», comenta un testigo presencial. Y es que la sevillana se arrancó a cantar y demostró una vez más su arte al público que ese día estaba presente. «Le encantó a todo el mundo», dicen a este medio sobre el ‘concierto’ que Pantoja ofreció.

La fecha de estreno del ‘cara a cara’ entre Isabel Pantoja y Carlos Sobera

Esta es, sin duda alguna, la prueba definitiva de que ambos han enterrado el hacha de guerra y de que dejan atrás cualquier rencilla del pasado. Sin embargo, se desconoce cuál es la fecha de emisión. Aunque, según explican a este medio, todo apunta a que la cúpula decidirá ubicarlo en la parrilla de manera que sea cercano al estreno de ‘Idol Kids’ con el fin de promocionar el programa en el que ella ejerce como jurado.