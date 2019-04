Irene Villa, operada de nuevo tras su viaje a Tailandia

5 Se tuvo que ir con muletas al viaje de sus sueños: Tailandia

Este martes compartía también en las redes el motivo de esta nueva operación: «Pues así me tuve que ir a Tailandia ! A la pata coja !! porque el tornillo del fémur, después casi 7 benditos años sin dar problemas, se rompió precisamente el día antes de cumplir este gran sueño de conocer ese apasionante país asiático. Que eso me iba a parar? Ni en broma!! Y efectivamente han sido unos días mágicos e inolvidables en un país quizás no tan “handicap friendly” como España pero friendly & amazing… un rato !», ha escrito.