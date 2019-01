Irene Rosales, con miedo al edredoning por quedarse embarazada

‘Gh Dúo’ ha empezado con éxito. La casa de Guadalix de la Sierra, Madrid, ha abierto las puertas para recibir a todos los habitantes, entre los que están Kiko Rivera e Irene Rosales. La sevillana se ha convertido ya en la gran favorita, ya que es el personaje más desconocido de todos.

En el vídeo de presentación, Kiko e Irene han mostrado cómo son cuando están juntos. Divertidos, compenetrados y enamorados. “Mi mujer no está acostumbrada a estas cosas, así que imagino que le va a costar”, ha comentado antes de que Irene Rosales se presentara ante las cámaras cuando está viviendo una experiencia nueva en su vida.

Kiko Rivera ha hecho mención al año en el que entró en ‘GH VIP’, concurso que terminó abandonando a los pocos días de entrar: “Ya tuve una oportunidad, estaba en un mal momento y no pude continuar”, ha explicado. Sin embargo, parece que esta vez está dispuesto a darlo todo, porque además, va acompañado de su mujer.

El dj ha asegurado que él es muy fiestero, pero que Irene prefiere los planes más tranquilos. Además, han hablado de cómo van a llevar la convivencia, ya que la pareja de Kiko es muy miniática con el orden. “Me gusta mucho el orden y me gusta tenerlo todo bien”.

En el vídeo de presentación ofrecieron momentos divertidos

Kiko ha dedicado unas bonitas palabras a su pareja: “He tenido muchas relaciones, pero la presencia que tiene Irene y cómo se mostraba conmigo, pues a mi madre le encantó. Mi madre ni lo dudó y me dijo que era la mía. Se llevan muy bien”, explica el dj.

“Yo le llamo mamá-suegra, porque para mí es como una madre. Cuando he tenido alguna riña con Kiko, he cogido el teléfono y a la primera persona a la que he llamado es a ella. Siempre tira para mí, ¿por qué será?”.

Irene Rosales no quiere hacer edredoning en la casa

Irene Rosales ha mostrado en el vídeo de presentación una de sus preocupaciones: las relaciones con su marido, y ha dejado clara una cosa: “Edredoning no vamos a hacer”, ha desvelado muy segura. Kiko, sorprendido, ha contestado: “¿Cómo? ¿Ni un poquito? ¿Nada? Que tú sepas que yo lo voy a intentar…”, declara rotundo.

“Es capaz de dejarme embarazada”, dice Irene

“Es que es capaz de dejarme embarazada, entonces yo es algo que no quiero”, dice Irene Rosales divertida. “Eso sería magnífico”, contesta el hijo de Isabel Pantoja.

Los primeros habitantes de ‘GH Dúo’

