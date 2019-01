Irene Rosales y Kiko Rivera reciben un regalo muy especial por el cumpleaños de su hija Carlota

Irene Rosales y Kiko Rivera están disfrutando de una de las experiencias más increíbles de sus vidas. Aunque han pasado días muy duros después de que se tuviera que someter a diversas pruebas tras sufrir un aborto, la pareja se volvía a encontrar dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

El matrimonio está feliz de volver a estar juntos, aunque están siendo días muy duros. Y es que este 30 de enero, su hija Carlota celebra su primer cumpleaños: “Es su primer añito. Es la princesa pequeña de la casa, porque la princesa mayor es Ana. Era nuestra mayor preocupación al venir aquí. Va a ser un día de emociones”, explicaba Kiko.

“Me da muchísima pena. Si estoy aquí es por ella, para darle lo mejor del mundo. Gracias a Dios estoy separada de ella por trabajo, y no por capricho, pero me duele”, apuntaba Irene Rosales, emocionada.

Irene y Kiko han estado hablando con Jorge en el confesionario

Han recordado una fecha muy especial

Jorge Javier Vázquez no ha querido dejar pasar una fecha tan especial para la pareja y les anunciaba que tenía un regalo muy especial para ellos. Emocionados, han empezado a ver numerosas imágenes de cómo están sus hijas Ana y Carlota ahora, después de 20 días sin verlas.

El programa tenía un regalo para ellos con motivo del cumpleaños de su hija Ana



No podían evitar las lágrimas al verlas



Lágrimas y risas al ver a sus pequeñas

Solo ellos han podido ver las imágenes de las pequeñas, ya que son menores. Jorge Javier les ha preguntado qué han visto: “Eran nuestras pequeñas, jugando en la guardería, con el padrino, con la tía, han crecido muchísimo en apenas 20 días… Son imágenes que te tocan el alma, porque no dejo de pensar en ellas y doy gracias al programa por este maravilloso gesto”, comentaba Kiko Rivera.

“Estoy muy contenta por el vídeo, porque lo necesitaba mucho. Si en 20 días he visto un cambio tan grande, imagínate si me llevo aquí tres meses. Me da mucho miedo por Carlota porque no me vaya a reconocer. No me he separado de ella nunca más de dos días. Me es muy difícil estar sin ellas. El motivo por el que estoy aquí es por trabajo, pero no deja de dolerme”, decía Irene sin poder evitar las lágrimas.

Irene Rosales, feliz con el vídeo de sus hijas

Ha reconocido su miedo a que Carlota no la reconozca

Emocionada y agradecida

Jorge Javier, muy sorprendido, le ha dicho a Kiko Rivera que era la primera vez que lo veía llorar. “Mis hijos son para mí lo más importante que tengo. Gracias a ellos he sido mejor persona. Como diría Belén Esteban, por mis hijas, mato”, le contestaba Kiko al presentador.

Jorge Javier, sorprendido por las lágrimas de Kiko

Jorge Javier Vázquez les ha comentado que podían mandarle un mensaje a sus hijas si quería. Irene ha querido decirle que las quiere mucho y les pide a su familia que hagan muchas fotos a sus hijas. Por su parte, Kiko no ha podido evitar emocionarse al hablar de su hija Ana: “Ella es muy especial para mí. Llegó en un momento delicado, con la ausencia de mi madre. Ella trajo esa alegría en ese momento tan difícil. En un momento tan triste para mí, ella fue la única que sacó mi sonrisa, y se lo agradeceré siempre”, declara.

Anabel Pantoja no podía evitar las lágrimas al ver a su primo

