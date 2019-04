Irene Rosales habla de las deudas que le quedan por pagar

A una semana para la gran final de ‘Gran Hermano Dúo’, este miércoles los concursantes se tuvieron que enfrentar a un juicio para defenderse de los ataques que han recibido por parte de sus compañeros durante estos meses. Cuando llegó el turno de Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera tuvo que enfrentarse a crítica de María Jesús Ruiz, que la acusó de ser “tibia”.

La sevillana no se ha quedado callada y se ha defendido de una manera rotunda: “Vuelvo a repetir que en 13 semanas no se ha visto un solo vídeo mío criticando a nadie. Si he tenido algún problema con alguien o he visto un comportamiento malo de alguien, he ido a esa persona de la manera más educada y respetuosa, no para echar tierra encima”, comenzaba explicando sobre su forma de ser.