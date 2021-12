Por fin hemos podido ver a Esperanza Aguirre afanada en las cocinas de ‘Celebrity Bake Off España’, el programa de Amazon Prime Vídeo que pretende encontrar el mejor repostero vip de nuestro país entre un nutrido grupo de rostros conocidos. Entre los famosos que han aceptado este difícil reto encontramos a Esty Quesada, popularmente conocida como ‘Soy una pringada’ en su faceta como youtuber y que parece haber hecho muy buenas migas con la expolítica del Partido Popular.

Vídeo: Celebrity Bake Off España

‘Celebrity Bake Off España’ se emitirá en abierto a partir del próximo 16 de diciembre en Amazon Prime Video, pero ya están comenzando con la promoción del talent culinario en las redes sociales. Lo hacen con un nuevo anuncio en el que se muestra a todos los aspirantes a ser el mejor repostero de España afanados en las pruebas que impone el programa. Esta vez sí que aparece Esperanza Aguirre, quien no pudo estar en la primera promo del espacio por una incompatibilidad de agenda. Se trata de uno de los principales reclamos y no ha defraudado en esta ocasión, al mostrarse el peculiar vínculo que se está creando entre la política y la youtube ‘Soy una pringada’, quienes podrían entenderse como polos opuestos o habitantes de planetas completamente dispares, pero que han sabido acomodarse para entender que pueden ser muy buenas amigas.

Vea esta nueva promo de ‘Celebrity Bake Off España’ donde por fin vemos a Esperanza Aguirre entre azúcar glas, chocolate y demás dulces típicos de los reposteros y en qué líos se meten el resto de elenco de famosos que han aceptado el reto más dulce. ¡Dale al play!