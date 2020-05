Lorenzo Caprile se ha entrevistado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. En su charla con el presentador, el diseñador ha contado cómo está siendo su confinamiento.

«Eres voluntario en Cruz Roja, ¿cómo te va?», le preguntaba el presentador al comienzo de su charla. «De eso aquí no voy a hablar. Soy un mindundi recién llegado. Un día de estos vas con uno de los voluntarios de verdad y le haces una entrevista. Porque yo no soy un enchufado, soy un electrocutado gracias a Julia Otero«, respondía.

El juez del programa ‘Maestros de la costura’ tampoco quiso dar mayor importancia al ERTE al que se ha tenido que acoger su empresa como consecuencia del Estado de Alarma en nuestro país. Una situación que lo ha obligado a echar el cierre de su taller de Madrid y, en consecuencia, ha paralizado su trabajo.

La «pregunta incómoda» de Caprile a los políticos

En lo que sí se ha mostrado más dispuesto a hablar ha sido en lo relacionado con la desescalada. «Yo lo que quiero es hacerle una pregunta incómoda a la clase política. Quiero hacer una pregunta, que yo creo que todo el mundo tiene ganas de preguntar pero nadie se atreve a preguntar. Porque cuando las cosas son incómodas empiezan que si esto es de la comunidad, del ayuntamiento… Me he repasado todos los digitales y ninguno contesta a esta pregunta: ¿En qué fase se puede echar un quiqui sin problemas?», decía, con sentido del humor. «¿En la dos? En la uno está claro que no. ¿En la dos? ¿En la tres? ¿En la cuatro? ¿O en el estado de alarma está prohibido? Porque como lo van a prolongar ‘in illo tempore».

«Porque luego están las precauciones. Las mascarillas vale; los guantes, bueno. Pero los dos metros de distancia… Yo he visto mucho, cosas muy insólitas, que tengo 53 años y muy moviditos, pero dos metros… Dos metros ya me parece muy exagerado», destacaba Caprile ante las risas y los aplausos de Motos y sus colaboradores. Y, una vez más, repetía su pregunta: «¿Entonces cuándo podremos echar un quiqui tranquilamente? Porque llevamos tres meses que yo, personalmente, me subo por las paredes».