Kiko Matamoros ha dado un paso en su carrera como colaborador. Ahora ha fichado como tertuliano de un programa de Cuatro para hablar de deporte.

Kiko Matamoros siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa en un plató. No tiene pelos en la lengua, sabe manejarse como pez en el agua delante de la pequeña pantalla y no tiene miedo al qué dirán, tres factores que piden varios formatos en televisión. Aunque la audiencia está acostumbrada a verle en ‘Sálvame’ o en el debate de ‘Supervivientes’ o ‘La isla de las tentaciones’ entre otros, ahora hay quien se ha sorprendido al descubrir su nuevo fichaje. El colaborador tiene grandes conocimientos sobre el fútbol y así lo han valorado en Cuatro, ya que este jueves acudió como tertuliano a ‘El Desmarque’, espacio al que está previsto que acuda en más ocasiones.

Kiko Matamoros se pronunció sobre la vacuna de la Selección Española de Fútbol y dejó clara su postura ante la audiencia, conquistando a gran parte de los espectadores con su capacidad para defender su verdad hable lo que hable. El tertuliano ha comentado a ‘La Razón’ que no ha sido una colaboración puntual, sino que podremos verle más veces en el programa, una buena noticia para su currículum laboral. Camaleónico como pocos, Kiko ha vuelto a demostrar que es capaz de manejarse en casi todos los temas que se puedan tratar en una cadena de televisión.

Aunque no siempre ha tenido buena acogida por parte de otros compañeros, al menos así se aseguró el pasado año cuando se publicó que Camacho se negó a participar en un programa presentado por Joaquín Prat en el que contaban con otros invitados como Manu Carreño, Kiko Narváez, Alessandro Lequio o Kiko Matamoros, siendo estos dos últimos según algunos medios el motivo. Un rumor que Kiko negó en sus redes sociales: «Ignoro los motivos del desplante de Camacho. Compartimos amigos y hemos compartido platós en programas televisivos de tertulias futboleras, en los que he participado unos cuantos años. Dudo mucho que su reacción tuviera que ver con mi presencia».

El colaborador cuenta con una apretadísima agenda, ya que además de trabajar en ‘Sálvame Diario’, también acude como tertuliano a ‘Viva la vida’ los fines de semana y a otros muchos debates a dar su opinión. En varias ocasiones ha desvelado que tiene un alto tren de vida al que hace frente con un ritmo frenético de trabajo con el que, a día de hoy, está muy satisfecho. No obstante, de vez en cuando se ve obligado a parar, cabe recordar que hace tan solo unos días Kiko Matamoros sufrió un problema de salud en pleno directo por el que incluso tuvo que ser atendido en Mediaset. Tras un enfrentamiento con Carlota Corredera sufrió una subida de tensión por la que tuvo que acudir a casa instantes después. Así lo explicó la gallega desde el plató de ‘Sálvame’: «Matamoros ha tenido una subida de tensión, han venido los servicios médicos a atenderle, han visto que no le bajaba, ha estado descansando fuera y, bueno, está bien. Me acaba de escribir para decirme que se iba para casa».