Quedan apenas unos días para despedir el 2022 y dar la bienvenida a un nuevo año. Desde hace un tiempo se van desvelando las caras conocidas que darán las Campanadas en las diferentes cadenas de televisión. Ana Obregón estará este año en la Puerta del Sol para tomarse las 12 uvas en TVE. Lo hará en esta ocasión junto a Los Morancos, y no junto a Anne Igartiburu.

Pero, ¿qué piensa Ana Obregón de la ausencia de Anne Igartiburu? La actriz no ha dudado en desvelar que está emocionada ante la oportunidad que le ha brindado la cadena en estos momentos. Además, se ha pronunciado, aunque de manera leve, de la primera vez que Anne Igartiburu no estará presentando las Campanadas en 17 años.

«🍇𝑪𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔🍇 Estoy muy emocionada y agradecida de volver a dar las campanadas en @rtve. Echaré de menos a mi querida @anneigartiburu, pero estaré muy bien acompañada por @los_morancos. Me conmueve mucho recordar las campanadas del 2021 y los millones de personas que nos visteis con cariño. Pensé que serían las campanadas más difíciles de mi vida sin mi hijo pero al menos sentía el cariño de mis padres que me veían desde casa 💔», ha empezado escribiendo.

Sin embargo, no se ha querido detener mucho en la ausencia de Anne Igartiburu en la Puerta de Sol. Asegura que la echará de menos, pero seguidamente, declara que estará muy bien acompañada de Jorge y César Cadaval, con los que siempre ha mantenido una buena relación.

Los Morancos estarán junto a Ana Obregón en la Puerta del Sol

Pero Ana no se ha quedado ahí. La actriz deja claro que esta decisión siempre es difícil de tomar, pero que estará con todos los telespectadores para dar mucho amor: «Este año será más difícil , aun así quiero subirme al balcón para agradeceros de corazón acompañarme estos dos años en mis duelos ❤️ y tendré viéndome y mandándome su amor a las personas que más quiero en mi vida desde el cielo: Mi madre, mi padre y mi hijo. Y eso me dará unas fuerza infinitas ⭐️⭐️⭐️», termina diciendo.

Están siendo unos años especialmente complicados para Ana, que en mayo perdió a su hijo Álex Lequio con tan solo 27 años tras dos años de lucha contra un cáncer. Un año después, murió su madre. Este 2022 ha tenido que despedir a su padre. Con ellos tenía una relación especial y ahora no puede estar con ellos. Sin embargo, la actriz quiere lanzar al cielo todo el amor y la mejor oportunidad la tiene dando las Campanadas en TVE.

Por su parte, Anne Igartiburu ha preferido no pronunciarse al respecto. SEMANA ha intentado ponerse con la presentadora de televisión pero no ha podido contactar con ella. Aún así, ella ha demostrado mucha normalidad a través de sus redes sociales. De hecho, ha estado compartiendo numerosas publicaciones en sus Stories y ninguno de ellos tiene que ver con la noticia que acaba de recibir. Pero no hay duda de que para ella será una noticia impactante, ya que llevaba 17 años presentando en TVE las Campanadas. ¿Cuáles serán sus planes este año?

Las Campanadas en otras cadenas de televisión

Las cadenas ya están calentando motores de cara a las Campanadas. Cristina Pedroche y Chicote estarán un año más en Antena 3. Risto Mejide y Mariló Montero lo hará para Mediaset. Aún queda por saber quiénes serán los rostros conocidos que darán la bienvenida al nuevo año en La Sexta.