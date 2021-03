El presentador estaría dispuesto a colaborar de manera conjunta con Belén Esteban en el programa del periodista: «No sabes lo que bien que pagan en la COPE».

Belén Esteban ha regresado a ‘Sálvame’ después de su última bronca con Jorge Javier Vázquez. Llevaba dos semanas sin presentarse en los platós de Telecinco y dedicada, según ha contado, a descansar y a dedicarse tiempo para sí misma. Durante estos días se ha especulado con la posibilidad de que la colaboradora deje su sillón. Incluso Carlos Herrera le ha ofrecido trabajo. «Belén, esta es tu casa. Ven aquí cuando quieras», le proponía el periodista desde su espacio radiofónico.

Una oferta que a la colaboradora, de momento, le parece muy interesante. Pero, de momento, prefiere seguir en su puesto. «De esta productora, que es La Fábrica de la Tele, no me a ir. Pero a lo mejor más adelante», ha confesado. La de Paracuellos del Jarama se ha quejado de los rumores que se han desatado sobre su marcha a raíz de su enfrentamiento con el presentador. «Cada vez que me pasa algo en mi programa me ponen en el programa de mi hermano y amigo Raúl Prieto”, ha dicho. «A ver señores, tengo un contrato con esta productora y cada vez que falte no me tengo que ir a ‘Viva la vida”.

«Si me llama para hacer una colaboración con Belén, lo haría»

Jorge Javier Vázquez se ha quejado de que Carlos Herrera haya hecho una invitación laboral a Belén de manera individual. «Lo que me molesta es que cada vez que tengamos una bronca salga él ofreciéndote trabajo solo a ti», reconocía.

Cree que sería mejor que se planteara tener a un tándem de estrellas en su espacio en las ondas. «A mí si Carlos Herrera me llama para hacer una colaboración con Belén, lo haría. No sabes lo bien que pagan en la COPE», decía. Así, el presentador ha dejado claro que no descarta querría formar parte de ‘Herrera en COPE’ junto a Esteban. Con sentido del humor, el de Badalona apuntaba: «No tengo nada que ver ideológicamente con él, pero me parece un profesional brutal. Falleció su madre, pero desde aquí le damos el pésame.

En materia laboral, Jorge Javiez Vázquez se ha mostrado muy abierto últimamente. A lo largo de las últimas semanas ha lanzado el anzuelo varias veces a su amiga y excompañera Terelu, a quien le encantaría volver a ver sentada como colaboradora en ‘Sálvame’. También le ha tirado los trastos a la hija de la malagueña, Alejandra Rubio. Quien queda descartada ya en sus propuestas es Carmen Borrego, a quien La Fábrica de la Tele propuso trabajar como ‘Defensora de la audiencia’, pero finalmente ambas partes no llegaron a un acuerdo.