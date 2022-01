El 2 de marzo de 2021, toda España se quedó en shock al conocer la triste noticia de la muerte de Álex Casademunt. El cantante, participante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, perdió la vida en un accidente de tráfico. Han pasado ya diez meses de su desaparición y quienes formaban parte de su círculo más íntimo aún lloran su ausencia. Su madre, Rosa González, es una de esas personas. Estas Navidades sin su hijo han sido muy duras.

«Han sido las peores Navidades de nuestra vida. Cuando revivo el accidente se me hace muy grueso. Es como otra vez recordar las noticias», ha destacado en ‘Sálvame‘. «Ya no tenemos lágrimas. Ha sido un vacío inmenso. Los villancicos los cantaba él. Ya no sonaba la guitarra, ni su piano, que está en el salón. Tengo cuatro nietas y todas echan de menos a su tío y a su padre. no sonaba la guitarra… Álex era muy grande», añadía.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ escuchaban con atención el testimonio de Rosa. Fue entonces cuando Alonso Caparrós ha contado por primera vez algo un gesto que hizo el extriunfito por él y que ha logrado emocionar -y sorprender- a todos: «Yo estaba en Málaga, en un pueblo, no tenía nada, ni trabajo ni dinero. Solo tenía un pequeño espectáculo que monté en un bar y tu hijo fue la única persona que se acercó para echarme un cable», ha relatado. «Gracias a él pude comer… ese mes tuve para comer». Rosa, la madre del catalán, no ocultaba su asombro: «Esto ni lo sabía ¿Eh?», respondía.

En el programa intervenía también Javián, amigo de Casademunt desde ‘Operación Triunfo’. Emocionado, ha recordado lo unidos que estaban. «Tú no eras su amigo, eras su hermano», ha recordado la madre del artista. El andaluz ha hablado de la polémica con el concierto homenaje que finalmente fue cancelado: «Se está haciendo algo menos grande de aparentar, algo más íntimo y personal. No hace falta que sea una sala muy grande ni gente muy conocida, los suyos», decía. «Solo hace falta que venga gente, que eran los suyos. Hay presentadores, actores, cantantes… Se engordó la lista, pero no hacía falta».

Rosa González evitaba entrar en polémicas sobre David Bustamante: «No lo pienso ni contestar, a Busta le queremos mucho. A mí qué más me dan los beneficios. Esto no va de dinero, no va de nada». Tajante, se ha negado a comentar nada sobre los planes frustrados por hacer un macroconcierto en homenaje a su hijo: «Esto no ha lugar. Hoy solo quería recordarlo. Lo demás simplemente no me interesa. Es mi hijo, que es mucho más que esto».

