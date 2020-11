«Antes de las Navidades la voy a llamar», ha prometido el presentador sobre María Teresa Campos con quien lleva semanas distanciado.

A pesar de que Jorge Javier Vázquez mantenía una estrecha relación con la familia Campos, la última y polémica entrevista de María Teresa en ‘Sábado Deluxe’ se convirtió en el detonante que le distanció del clan. El presentador ha mantenido un encuentro en pleno directo con Carmen Borrego tras semanas sin hablarse, lo ha hecho de forma casual y muy divertida. Te contamos todos los detalles.

El presentador, al frente de ‘La Casa Fuerte’, ha intervenido en un breve momento en ‘Viva la vida’ para contar a la audiencia los últimos detalles del programa. Ha bromeado con que no deseaba entrar en el plató porque no sabía con quién se podía encontrar. Un instante en el que ha aprovechado Carmen Borrego para salir al pasillo de Mediaset. Las primeras palabras del presentadora, en tono jocoso, han sido un zasca a la colaboradora. «Yo quería haceros sufrir por lo mal que os portasteis», le ha dicho. Más tarde ha aclarado que no estaba hablando en serio: “Lo digo de broma, yo ya de eso me he olvidado”.

Durante esta reconciliación totalmente improvisada y en pleno directo, Jorge Javier Vázquez ha añadido lo siguiente: «Ahora solo me falta llamar a tu madre». Cabe recordar que el de Badalona se mostró muy crítico con la comunicadora cuando esta se negó a entrar en diversas cuestiones polémicas referentes a su familia en la última entrevista que dio en televisión. El presentador se encontró entonces en un importante aprieto y se quedó totalmente desconcertado. Desde entonces muchos fueron los que se posicionaron al respecto y la amistad del catalán con María Teresa se vio afectada.

«El cariño que he tenido por ellas no se me ha ido»

«Antes de las Navidades la voy a llamar», ha prometido Jorge Javier Vázquez quien ha reconocido que ya tiene completamente olvidado todo este asunto. «Nos ha venido bien un periodo de reposo». Además, también ha subrayado que nunca ha dejado de querer a las Campos. «El cariño que he tenido por ellas no se me ha ido».

Eso sí, ha recordado como vivió toda aquella polémica televisiva que no dejó a nadie indiferente. Un escándalo que se explotó al máximo en ‘Sálvame’ con contenidos diarios que afectaban al clan quienes se pronunciaban a través de ‘Viva la vida’. «Nos dieron unas semanas de gloria maravillosa. Venga Campos, vengas Campos… y las audiencias se disparaban». Ahora que ya no están en el foco de la noticia, Carmen Borrego bromeaba con lo siguiente: «No sabes lo agradecida que estoy a Isabel Pantoja».

Sandra Barneda ha sido testigo del divertido encuentro que ha servido como reconciliación y no ha podido más que exclamar lo siguiente: “Como en las mejores familias, un período de reposo a veces viene bien”.