‘Cuéntame cómo pasó’ emite este jueves su último capítulo de la temporada 22 y lo hace con serias dudas y es que se desconoce aún si habrá continuidad para la familia Alcántara y todo el elenco de actores que les da vida. Aún no se ha matizado cómo seguirá la exitosa serie de RTVE tras las radical bajada de audiencia y es que se plantean hacer una última temporada más cortas que las anteriores, aunque también hay sobre la mesa la opción de hacer una película que dé por terminada la historia. Pero Imanol Arias no está conforme y no asegura que esté en este futurible final, porque está muy cabreado por cómo se han desarrollado los hechos.

Con la cancelación de ‘Cuéntame cómo pasó’ a la vuelta de la esquina, Imanol Arias, el protagonista de la ficción y patriarca del clan Alcántara, ha estallado ante los constantes rumores de cierre de la serie y no ha dudado ni un segundo en señalar quién es el culpable de que esto suceda. “Ya ha terminado ‘Cuéntame cómo pasó’. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercado”, decía contundente el actor en una entrevista concedida a Tele Bilbao, concretamente al programa ‘La Kapital’, donde se ha sentido cómodo para expresar lo que hasta ahora había callado por precaución y respeto.

Ante este arrebato de Imanol Arias, Joseba SoloZábal ha querido echarle un capote y destacar su buen trabajo en la serie, al igual que del resto de compañeros, tanto los que están delante como detrás de las cámaras: “Cuánto les cuesta a algunas personas decir que ‘Cuéntame cómo pasó’ ha sido una serie de éxito en todos los sentidos. De gente que os ha visto, de cómo os ha querido. Ha sido una transcripción de la historia muy seria, muy divertida, muy bien hecha y protagonizada. Parece que reconocer el éxito de algo tan nuestro, cuesta”, alegaba.

Esta afirmación del entrevistador ha sido aprovechado por Imanol Arias para señalar al culpable del fracaso de la serie: “Es la televisión pública y todos la tratamos así. Cuando quitaron la publicidad de la televisión yo siempre dije que era la muerte. No se puede justificar, porque si le quitas la publicidad, cade vez menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran. ¿Por qué ‘Cuéntame cómo pasó’ no se hace con trabajadores de TVE? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados? Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada? Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable”, señalaba sin reparos el actor, molesto por las informaciones sobre su sueldo y al ver cómo se ha dilapidado el dinero público con personal que no está trabajando.

Pero Imanol Arias no quiere que nada quede en el aire, por lo que ha querido dejar claro que la culpa de esta derroche sin justificación de dinero público en RTVE es culpa del Gobierno socialista, pues esto no había sucedido antes en los 21 años de historia que llevan en antena: “Desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra en Moncloa diciendo que sacarán al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán; alguien del Consejo de Administración socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo que ‘hay que cotar la cabeza a estos, porque empiezan a contar una historia que es muy mala para el PSOE’”. Unas durísimas palabras que ya están dando mucho que hablar en las redes sociales, entre aquellos que defienden su postura o otros que ven injustificado el ataque al Gobierno de Pedro Sánchez.