A punto de comenzar la 21 temporada de ‘Cuéntame como pasó’, Imanol Arias, uno de los grandes protagonistas de la ficción, estalla contra la serie

‘Cuéntame como pasó’ es una de las series históricas por excelencia de la televisión española. La ficción está a punto de emitir la 21 temporada y tras 20 años dando vida a Antonio Alcántara, Imanol Arias no puede más. El popular actor, que ha pasado gran parte de su trayectoria profesional trabajando en la mítica serie de La 1, ha concedido una entrevista sincera donde habla sin tapujos de su paso por la ficción y que ha supuesto para él estar 20 años trabajando en la misma. A pesar de que ha supuesto muchas alegrías y un gran éxito, Imanol Arias ha estallado contra ‘Cuéntame’ y ha asegurado que también «ha sido mi gran tragedia».

El famoso actor ha sido el principal invitado del programa de Mara Torres, ‘El Faro’, que se emite de madrugada en la Cadena SER. A pesar de que durante los últimos tiempos su nombre ha aparecido más en los medios de comunicación por sus problemas con Hacienda y no por sus triunfos profesionales, sigue al frente de la serie. Imanol se ha sincerado sobre su paso por esta ficción dejando algunas que otras declaraciones impactantes.

Las impactantes declaraciones de Imanol Arias sobre ‘Cuéntame’

El popular actor ha querido sincerarse sobre cómo está viviendo su paso por la ficción. «La tele es mi gran éxito y mi gran fracaso. Hacer 20 años un éxito está bien para la vida, pero es terrible. Realmente yo lo hago por mi compromiso, pero no es lo más agradable ni lo que quiero. Tengo 20 años de media creatividad muerta», comienza confesándole a Mara Torres en la entrevista para Cadena Ser. Y añade lo siguiente: «La tele me ha dado mucho trabajo, muchas posibilidades, un trabajo hermoso… ‘Cuéntame‘ es un trabajo hermoso que, con el paso del tiempo, se ha convertido en algo que estoy deseando que, de forma natural y con gran éxito, me libere. No sufro allí, pero simplemente es una sensación de decir…uff».

Por último también ha querido hablar de un tema mucho más serio, que son sus problemas con Hacienda que lleva arrastrando varios años después de este papel protagonista. «No me gusta hablar de ello pero en realidad mi gran éxito en ‘Cuéntame’ ha sido mi gran tragedia también, porque lo he perdido todo. Ni siquiera supe gestionar, aparentemente, lo que gané; que se ganaba mucho. Hasta eso me puede llevar a un conflicto, incluso», ha asegurado el famoso actor.

El actor, a juicio por fraude fiscal, podría ir a la cárcel

Los problemas con Hacienda de Imanol Arias son un secreto a voces. Hace tan solo unos meses que conocíamos que la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pedía 31 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol por varios delitos contra la Hacienda Pública que se enmarcan el caso Nummaria, el despacho de abogados que presuntamente se dedicaba a la evasión de impuestos de sus clientes.

Ambos intérpretes, protagonistas de la serie de Televisión Española ‘Cuéntame cómo pasó’, llevan meses implicados en un caso de fraude fiscal. En junio de 2019 la Audiencia Nacional propuso juzgar a 30 personas en el caso Nummaria, entre las que se encontraban clientes, abogados y tres sociedades cuyo fin era crear empresas para defraudar cantidades millonarias.

El dinero supuestamente defraudado procede de los ingresos percibidos por la popular pareja de artistas en la serie de la cadena estatal en la que dan vida al matrimonio Alcántara. Las cuotas defraudadas se dividen así: cerca de tres millones de euros por parte de Imanol y casi dos por parte de Ana. Según señala la Fiscalía, él habría defraudado 2,78 millones entre 2009 y 2015, aunque ya ha abonado 2,33 millones. Por su parte, Hacienda considera que Duato defraudó 1,9 millones de euros a lo largo de siete años. Al inicio de la investigación, la actriz abonó 708.130 euros.

«Estoy mal, lógicamente», reconocía el actor el pasado mes de marzo. «No voy a hacer ninguna declaración. Si me lo permitís me dejáis ir tranquilamente y no perseguirme, no quiero montar el número«, pedía, visiblemente afectado por la tormenta judicial que asola su vida. Tanto Imanol como Ana han defendido que no sabían que ese estuviese cometiendo un fraude. En ese sentido, el leonés Imanol se ha mostrado por la labor de colaborar con la Justicia. «Devolveré todo el dinero y cumpliré con todo lo que se me diga«, ha explicado. Para hacer frente a sus pagos ha venido gran parte de su patrimonio. «La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero. Vivo como una pluma», decía en 2017, en relación a su millonaria deuda con la Agencia Tributaria.