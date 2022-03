La vida de Idaira Fernández Rodríguez cambió a raíz de su participación en ‘Operación Triunfo’. Esta cantante, natural de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, participó en el concurso televisivo en el año 2005. Este martes se ha sentado en el plató de ‘Sálvame‘ para relatar cómo vivió su paso por el talent musical que ha servido de cantera para tantos artistas de renombre en España. En su caso, cree que ni la dirección ni los profesores fueron justos con ella. «Me hicieron creer que no valía», ha lamentado.

«Fui todo lo fuerte que pude y dije: hay que salir adelante y encajar la siguiente canción lo mejor que pueda», ha confesado la artista. Cabe recordar que la participación de la canaria en el programa no estuvo exenta de polémica. Idaira no logró ganarse el apoyo del jurado y casi todas las semanas era nominada para abandonar la academia. Llegó a estar seis semanas consecutivas dependiendo del voto telefónico para continuar su permanencia en el programa. A pesar de no contar con el beneplácito del equipo de ‘OT’, llegó a la recta final siendo la concursante más nominada para abandonar la Academia. En la gala de la semifinal – donde se dio a conocer a los tres finalista- fue retada junto a Víctor y eliminada.

«Que te estén diciendo todos los días que eres feo, te crees que eres feo»

El relato de Idaira destapa, una vez más, el descontento que numerosos artistas que han pasado por el formato han denunciado tras formar parte del concurso. La cantante lamenta haber sido juzgada de manera tan severa: «Que te estés diciendo todos los días que eres feo, te crees que eres feo… Yo tenía el potencial para salir a cantar bien».

Al escucharla, Jorge Javier Vázquez no ha reprimido sus opiniones. «La verdad es que desafinabas continuamente», le ha dicho. «Realmente entré afinada y cada vez desafinaba más», ha apuntado la aludida. El de Badalona añadía: «Me parece que sois muy injustos muchas veces con el paso de la Academia. Es normal que cuando estás bajo presión no des el 100%, pero estoy convencido de que a tu paso por esa escuela hubo cosas que te sirvieron».

«A pesar de los machaques, sigo viviendo de la música»

«La fama no me ha gustado ni fue algo que buscara, pero la fama fue una consecuencia. Yo quería cantar, simplemente», ha asegurado Idaira en el plató de Telecinco. «A pesar de los machaques, sigo viviendo de la música. Sigo cantando. Canto en salas, restaurantes y ahora voy a empezar en una orquesta. No soy muy popular, pero estoy bien con eso». La extriunfita ha contado también cómo vivió su estrepitoso salto a la fama tras salir de ‘OT’: «La gente me gritaba y me tocaba el claxon: ‘Idaira, Idaira!».

Idaira Fernández se presentó por primera vez a los castings de ¡OT’ en el año 2003. Ese año fue seleccionada, no por ello tiró la toalla. Dos años más tarde volvió a intentarlo junto a su hermano Airam. Este no pasó de la primera ronda, pero ella sí. En la llamada «Gala 0», interpretó Genie in a bottle, un tema de Christina Aguilera, y en la gala 6 consiguió ser favorita del público con la interpretación «Algo de mí» de Camilo Sesto, canción que cantó con su compañero Guille Barea. Otras actuaciones que han sido muy recordadas por la audiencia fueron «El sol no regresa», de La Quinta Estación, y «River deep mountain high», de Tina Turner.

A su paso por la Academia, Idaira protagonizó un enfrentamiento con Noemí Galera. También dio mucho que hablar la reacción de Kike Santander, director de la academia, quien no mostró mucho entusiasmo ante la idea de hacerle un disco si ella resultara ser la ganadora de ‘OT 2005’. Todos estos momentos ayudaron a convertirla en su momento en un fenómeno mediático y aumentar su popularidad entre la audiencia del programa, quien dejó claro con sus votos que apostaba por ella.

El caso ‘Idaira’ provocó que seguidores y familiares denunciaran un supuesto «fraude» en el concurso tras su expulsión. Según ellos, los puntos no fueron contabilizados para ella, pero sí para Víctor, su rival, ya que los votos enviados por SMS para salvar a la joven recibían una respuesta automática con la inscripción «Pon el nombre del concursante» o un texto que indicaba «envío fallido». En su día, Gestmusic, productora del concurso, explicó que los posibles problemas con los votos fueron consecuencia de un colapso de las líneas.

La cosa llegó a mayores y hasta intervinieron políticos canarios, o la Organización de Consumidores y Usuarios. Esta solicitó al Ministerio de Industria que investigara las presuntas irregularidades del sistema de votación tras las quejas recibidas. Casi 16 años después de aquellos sonados incidentes, Idaira asegura seguir viviendo de la música. En las redes sociales triunfa como microinfluencer, donde la siguen más de 5.000 usuarios en Instagram. En esta red social se define como «cantante, vegana» y «bailonga» que aprende «a cuidar mejor al planeta» y a la que le gustan la «música», la «cocina» y la «sostenibilidad».

​