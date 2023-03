Hüseyin Avni Danyal, 'Secretos de familia': "Mi familia no me apoyó cuando me propuse ser actor"

Casado y padre de dos hijas de edades tan dispares como 30 y 9 años, Hüseyin Avni Danyal (60) eligió la profesión de actor siendo joven, aunque en un principio pensó en ser abogado. Tras graduarse en Teatro, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Dokuz Eylül, estuvo 27 años actuando en teatros pero, en el año 2000, se le abrió un nuevo camino, el de las series de televisión.

PREGUNTA: ¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión?

RESPUESTA: Me encanta el hecho de que el teatro apoya los derechos de la gente y fomenta su libertad; que aporta diferentes perspectivas de vida y que abre nuevas puertas y caminos que pueden cambiar y transformar el mundo.

PR: ¿Has pasado momentos difíciles en tu carrera?

R: Cuando empecé a actuar como aficionado en Ankara, antes de la Universidad, y después de asistir a varios cursos de teatro, hubo un golpe de estado en Turquía el 12 de septiembre de 1980 y cerraron todos los grupos de teatro y las salas.

PR: ¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser actor?

R: Siempre me interesó el teatro como aficionado, pero yo quería estudiar Derecho. Me preocupaban las injusticias y la gente indefensa. Empecé con unos cursos de teatro porque me lo dijo un amigo. A partir de ahí, decidí ser actor y estudié en la Universidad con la idea de que el arte del teatro tiene un aspecto científico y que este se desarrolla a través de la educación académica.

PR: ¿Tu familia creyó en ti cuando les dijiste que querías ser actor?

R: No puedo decir que mi familia me haya apoyado mucho en mi formación teatral. De hecho, no querían que me fuera de Estambul o Ankara y estudiara en otra ciudad. Ellos tenían sus motivos propios para pensar así.

PR: ¿Y quién ha sido tu mayor apoyo a lo largo de tu carrera?

R: Mi hermana. Ella me ayudó mucho. Mi familia ni siquiera supo que había hecho el examen para entrar en el conservatorio. Con el tiempo, se han ido acostumbrando y ahora están muy satisfechos con el trabajo que hago y se sienten orgullosos.

PR: Tienes varios premios. ¿Son importantes para ti?

Los premios son un estímulo, una guía para el artista, y una motivación para hacer nuevos trabajos. Pero tienen una doble cara. Si ganar varios premios te hace pensar que eres el mejor, entonces esa recompensa no está funcionando bien. Tienen que animar a hacer nuevos trabajos, no al contrario.

PR: Si no fueras actor, ¿qué habrías elegido?

R: Me interesa mucho el mar, así que, si no fuera actor, me gustaría ser capitán de barco y recorrer el mundo. Puedo pasar meses en el mar.

PR: ¿Por qué crees que Secretos de familia ha tenido tanto éxito en todo el mundo?

R: Creo que establece una buena conexión entre la historia y la audiencia, tanto técnicamente como actoralmente. Desde mi punto de vista, es importante que todo el equipo cuente la historia con la interpretación adecuada y que sea persuasivo. Me parece muy interesante formar parte de un estilo narrativo como este. Y siempre es muy satisfactorio ver que tu trabajo es reconocido en muchas partes del mundo.

PR: ¿Conoces España?

R: Estuve en Madrid cuando mi hija estaba en el último año de la universidad, porque hizo un intercambio allí. Me encantó. Solo conozco esa ciudad, pero me gustaría ir a Barcelona también.

PR: ¿Qué series y actores españoles te gustan?

R: He visto La casa de papel y todos los actores me parecen muy buenos. Creo que a la gente mediterránea se nos da mejor este trabajo, porque nuestros sentimientos son más intensos que en el norte de Europa.

PR: ¿Cómo es tu vida cuando no trabajas?

R: Mi vida gira en torno a mi trabajo, en televisión y en teatro. En mi tiempo libre lo que más me gusta es navegar y el mar, y trato de viajar todo lo que puedo. Siempre que tengo tiempo, lo paso con mi esposa y mis dos hijas.

PR: ¿Te gustaría que fuesen actrices ellas también?

R: Si ellas quieren, por qué no. La mayor ya se está enfocando en la escritura de guiones; se ha formado en eso. A la pequeña le gusta la música. Si quiere ser una artista musical, yo estaría orgulloso y feliz.

PR: ¿Te gusta la popularidad que te ha traído la televisión?

R: Actuar es con lo que más disfruto en la vida y espero seguir haciendo este trabajo mucho tiempo, pero la popularidad no es algo que me parezca muy positivo porque se consume muy rápido, aunque obviamente puede tener beneficios comerciales. Pero como yo me dedico fundamentalmente al teatro, eso no conlleva tanta popularidad. Por eso, intento mantenerme a mí y a mi familia lejos de la fama, por mi salud física y mental. Hasta ahora creo que lo he conseguido bastante.