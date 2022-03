Movistar Plus+ estrenó la segunda temporada de ‘Nasdrovia’ el pasado viernes 25 de febrero. Con este motivo, los actores Leonor Watling y Hugo Silva se sentaron con SEMANA para conceder una entrevista y hablar de los nuevos episodios de esta serie producida por The Mediapro Studio, que finaliza con esta segunda tanda de capítulos.

Hay que recordar que ‘Nasdrovia’ es una comedia negra creada por Miguel Esteban, Luismi Pérez y Sergio Sarria en la que dos abogados muy reputados se ven envueltos en un negocio con la mafia rusa. Teniendo en cuenta que ya hablamos de una segunda temporada, Hugo Silva explica sobre los personajes que «el tiempo ya ha hecho mella en ellos y se han curtido. Son conscientes de la organización en la que están metidos e intentan sobrevivir«. Además, apunta que «el punto de partido es mucho más duro y más oscuro, pero creo que eso hace que la comedia funcione mucho mejor».

Por otro lado, los actores hablan de las nuevas incorporaciones en estos capítulos. Silva asegura que «los nuevos personajes son fantásticos, pero es que los actores, que son estrellas internacionales, se vieron la primera temporada y pillaron el código y el tono de la serie, y la verdad es que funcionan muchísimo«. A esto Leonor Watling añade que «hay dos personajes que, aunque salían algo en la primera, son dos policías que yo los veía y me mataba de la risa. Es que tienen que tener un spin off. Después hay dos asesinos a sueldo que son para comértelos y dos actores, uno español y otro mexicano, que también son para comértelos. Todo lo que aparece tienes ganas de que tenga su propia serie«.

‘Nasdrovia’, una serie muy original

Sobre lo original de la serie, Hugo Silva apunta que «creo que no hay ninguna comedia española que se parezca a Nasdrovia’. La serie es un poco un experimento en sí mismo, y por eso es tan interesante. Pero en defintiva, ‘Nasdrovia’ es una serie muy divertida y muy entretenida». Por otro lado, Watling apunta que «es muy difícil de definir. No es un género puro. Es comedia negra y puedes decir ‘Es un poco Tarantino, pero es un poco los Coen y es un poco Berlanga’. Y no sé… Si te gusta alguna de esas cosas, te va a gustar«, y añade bromeando que «luego también está Hugo Silva».

