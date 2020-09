«Don Juan Carlos ha estado dos veces a punto de separarse de la Reina, una para casarse con Marta Gayá y otra, con Corinna», ha dicho Jaime Peñafiel.

El rey Juan Carlos ha sido el protagonista de un verano totalmente atípico en el país cuando el pasado mes de agosto comunicó a su hijo, Felipe VI, su decisión de marcharse de España. Los últimos años han sido especialmente controvertidos para el monarca emérito que ha estado en el foco de la noticia por comisiones millonarias, cuentas en el extranjero y, también, por su relación con Corinna Larsen. El programa ‘Hormigas Blancas’ ha analizado la trayectoria de uno de los personajes más relevantes de la historia reciente de nuestro país con los testimonios, entre otros, de Jaime Peñafiel y Pilar Eyre.

Jaime Peñafiel comenzaba explicando que la mallorquina Marta Gayá ha sido clave para el monarca emérito: «El Rey dijo: ‘La mujer que me ha hecho más feliz de todas las que he conocido’. Con la que sigue manteniendo una magnífica relación y con la que estuvo a punto de casarse». Mientras que para Peñalafiel «la más discreta» ha sido Bárbara Rey quien ha estado «calladita» tras varios años que estuvieron juntos: «Ahora podría estar humillada, cabreada y ofendida. A mí me dieron las migajas y a estas les regalan 100 millones. Fue una amiga entrañable y discreta».

También se ha hecho hincapié en los posibles planes del Rey emérito de separarse de doña Sofía: «Don Juan Carlos ha estado dos veces a punto de separarse de la Reina, una para casarse con Marta Gayá y otra, con Corinna», ha recordado. Por su parte, Pilar Eyre indicaba que don Juan Carlos mantuvo un encuentro con sus hijos en un restaurante de Madrid en el que les comunicó que quería casarse con Corinna: «Tengo derecho a vivir mi vida y quiero separarme de vuestra madre. Felipe le dijo que si quería cargarse la monarquía, adelante».

Un amor «absorbente»

La periodista y escritora reconocía que don Juan Carlos había estado muy enamorado de Corinna. «La gente que le conoce me ha dicho que estaba loco por ella. Me contaron que en una cena de una fundación, el Rey no atendía nada de lo que se decía en la mesa, solo estaba pendiente de ella». Y añadía que, incluso, Corinna ha temido por su vida por la información relevante que atesora: «Sabe tantas cosas, tiene tantos secretos que ella tiene miedo de que se intente terminar con ella. Eso dice ella».

Eyre ha calificado la relación como «absorbente», pero cree que ha sido su verdadero gran amor: «A Marta Gayá también la ha querido mucho, pero creo que el gran amor de su vida ha sido Corinna». Respecto a cómo afronta don Juan Carlos el aluvión de informaciones, muchas controvertidas, que se han vertido sobre él, la escritora ha manifestado que lo único que «le ha dolido es que se hable de la corrupción y el dinero, pero no de los asuntos amorosos». Añadía que nunca pensó verse en la tesitura actual: «Creía que tenía impunidad y contaba con la complicidad de todos los periodistas españoles».

El programa ‘Hormigas Blancas’ también ha sacado el nombre de Sara Montiel. Según Eyre también engrosa el largo listado de conquistas del monarca, pero solo tuvieron «una noche o unas horas de amor. Esto ya se dijo cuando vivía Sara».

Poco se sabe del rey Emérito desde que el pasado 3 de agosto, Zarzuela comunicara su decisión a través de una carta dirigida a su hija, Felipe VI. “Majestad, querido Felipe: Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen», rezaba la misiva.

Don Juan Carlos puso rumbo a Abu Dhabi junto a un asesor y cuatro escoltas. A su llegada a la capital de Emiratos Árabes, el monarca se dirigió al hotel más lujoso del país, el Emirates Palace. Después de muchas especulaciones al respecto, el 17 de agosto, el palacio de la Zarzuela confirmaba oficialmente su estancia en los Emiratos Árabes. «Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad». Desde entonces, no se ha sabido nada más del rey emérito.