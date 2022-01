La segunda hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’ ha llegado a su fin. Una hoguera muy agitada que no ha dejado indiferente a nadie. Nico y Gala se reencontraban después de sus respectivas infidelidades. Sin embargo, no ha sido un momento fácil para ninguno de los dos. «Mentiría si te dijera si no estoy nerviosa. Vengo con más ganas que nunca. Espero que esta noche aparezca. Creo que va a venir un Nico que da la cara. No quiero ver que llegue cabizbajo porque sino lo mismo no digo ciertas cosas para no lastimarlo y ya estoy harta de estar siempre protegiéndolo», ha dicho Gala nada más llegar a la hoguera.

Nico ha querido explicar por qué no acudió a la hoguera de confrontación

«Para mí Nico sigue siendo mi pareja y lo quiero mucho. Sé que por mucho daño que me haga, tengo muchas cosas en común con él. Mi perra por ejemplo. Va a ser una persona que siempre va a esta presente en mí», ha continuado diciendo. Sin embargo, esas palabras de cariño quedaban en el olvido después de que Nico llegara y ella no quisiera ni saludarle: «Primera falta de respeto. ¿Qué no me saludes? Después de todo lo que hemos pasado juntos, creo que sí», le espetaba Nico. «Tu primera falta de respeto fue no presentarte a la hoguera», le respondía ella.

Nico ha querido explicar el motivo por el que no acudió a esa hoguera de confrontación: «Para mí eso no fue una falta de respeto. En ese momento yo hice lo que me apetecía y no te tenía que dar explicaciones. Pediste una hoguera de confrontación porque veías que me estabas perdiendo y querías recuperarme rápidamente. Como viste que no me presenté y me lo estaba pasando bien, tú comenzaste a pasarlo bien. ¿Eso cómo se llama? Venganza», ha dicho. «Te pedí una hoguera de confrontación porque no me encontraba bien. Me pasaba los días encerrada en la habitación», le ha explicado Gala.

Las cosas que más le han dolido el uno del otro

Ambos han querido revelar qué es lo que más le ha dolido del otro. El primero en revelarlo ha sido Nico. «Me ha molestado que hablara con un chico que acababa de conocer de una semana de mis problemas sexuales. No me apetece. Cuando es ella la que me ha pedido respeto», ha dicho él. «Lo que más me ha molestado de Nico es que dijera que yo soy la primera en hablar de su padre. Y dime, ¿yo te puse unas maletas a ti en Polonia diciendo que si tú querías tener relación con tu padre o no? ¿En Polonia?», le ha preguntado ella. «Me dijiste yo ya no aguanto más a tu padre. O tu padre o yo. ¿Cuándo he dejado de hablar yo con mi padre? ¿Cómo eres tan mentirosa?», le recriminaba él.

Ambos han estado en una continúa batalla de reproches y uno de los temas que más les ha afectad ha sido el de la sexualidad: «No me ponía de la forma que me ponía antes. Yo siempre buscaba una excusa pero aquí dentro me he dado cuenta de que Nico no me ponía como antes. Nico, no me pones. Te lo digo ahora que lo sé», le ha dicho Gala.

Pero sin lugar a dudas, una de las cosas que más daño le ha hecho a la joven ha sido que él no pudiera decir nada bonito de ella: « A mi me parece muy triste que una persona llegue aquí y diga que no ha tenido nada bonito en su relación, que no ha sido nada feliz. Me parece muy triste. A mí me duelen más tus palabras que lo que hagas», cuenta. Sandra Barneda ha querido que ambos se dijeran algo bonito mirándose a los ojos: «No puedes ni mirarme a los ojos», le decía Nico. «Relájate un poco. Yo te aprecio, te quiero y eres mi pareja», contestaba ella. «Yo también te quiero. No puedo dejar de quererte de la noche a la mañana», continuaba Nico. «Yo siempre he tenido palabras bonitas para ti. He dicho que para mí has sido todo. Pero deja de pensar que hago las cosas por venganza porque no es así», le reprochaba él.

Las bonitas palabras de Gala a Nico

Gala, finalmente, se ha puesto seria y le ha dedicado unas bonitas palabras. «Nico para mí eres todo. Sé que el día de mañana va a ser muy duro si los dos decidimos salir de aquí separados porque he compartido todo contigo. Me duele mucho como hemos actuado aquí dentro porque yo te quiero». Nico, por su parte, no podía decir mucho más: «Yo también te quiero mucho Gala pero no me sale Sandra». Tras estas palabras, la presentadora le ha hecho la gran pregunta: cómo se querían marchar.

La primera en responder ha sido Gala: «Sandra yo ya te he dicho que no creo que sea capaz de perdonar a Nico. También te diría que me encantaría irme sola porque creo que es lo que necesito. Necesito descubrirme y saber quien soy, pero mentiría si te dijera que me quiero ir sola porque me quiero ir con Miguel. Ha sido una persona que me ha demostrado mucho y me encantaría seguir conociéndole», ha dicho.

Tras este bombazo, Nico respondía: «Yo tampoco siento que pueda estar con ella. Quiero abandonar solo porque, quiero mencionar a Miriam, que para mí ha sido la chica más especial que me he encontrado en la villa.. He tenido una conexión enorme, pero me mentiría a mí mismo si dijera que estoy preparado para salir de aquí con una relación porque soy una persona que piensa que para quererla bien a ello, primero tengo que quererme a mí bien». Pero, ¿qué ha pasado después?

El reencuentro con Miguel, el tentador de la joven

Tras la marcha de Nico, Gala se ha reencontrado con Miguel, la persona con la que le ha sido infiel a su pareja durante el paso por el programa: «Estoy nervioso. La verdad que ahora con muchos sentimientos diferentes y que ella me cuenta todo», ha dicho el tentador. Ha explicado que «por Gala a día de hoy siento una atracción física brutal y he conectado mucho con ella La verdad es que súper feliz». Sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que él ha decidido irse solo: «Me quiero ir solo. No por nada. Sino que creo que sería un error por mi parte salir de aquí contigo cuando realmente yo pienso que necesitas estar un tiempo sola. Es verdad que tengo mucha conexión contigo pero no sé si es en el círculo en el que estamos ahora mismo. Yo necesito saber si cuando salgamos fuera, te voy a echar de menos o no», ha espetado.