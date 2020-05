Ya solo quedan dos semanas para que ‘Supervivientes 2020’ llegue a su fin. Por este motivo, Antonio David Flores ha querido hacer un alegato a favor de su hija Rocío Flores en ‘Sálvame’. El malagueño se ha dirigido especialmente a quienes han hecho comentarios de su hija en distintos platós de televisión, desde excompañeros de ‘reality’ a «emisarios» de Rocío Carrasco que se dedican a «hablar por detrás de la niña». Terelu Campos se ha sentido aludida por las palabras del colaborador y ha respondido de manera contundente en ‘Sálvame’.

El ex Guardia Civil ha lanzado un mensaje alto y claro a quienes quieren perjudicar el concurso de su hija en la recta final del ‘reality’ de Telecinco. «Estamos acostumbrados a que los reventados que van saliendo del concurso hablen de alguien para estar en platós y hacer revistas», decía. «¿Qué me puede preocupar ahora? Lo que me preocupaba en un principio era que se dijera que Rocío era una niña agresiva. Después de tres meses no se puede fingir y menos después de pasar calamidades».

El andaluz ha aclarado que su hija nunca ha querido ganar méritos en el concurso hablando de su distanciamiento con su madre, con la que lleva siete años sin hablarse. «Decir que nombra a su madre para estar en el concurso me parece ridículo», señalaba. «Si Rocío hubiera utilizado a su madre, igual en ese puente de las emociones habría contado otras cosas que a lo mejor es lo que esperaban los espectadores y no lo ha hecho».

El mensaje de Antonio David a «los emisarios de Rocío Carrasco»

Al hablar de su hija, Antonio David ha afirmado que en estos momentos «los compañeros amigos de su madre y dicen que es muy complicada la reconciliación y se escudan en un no sé qué. Rocío quiere recuperar el tiempo perdido y escuchar por amigas de ella (Rocío Carrasco) que es imposible me duele. Me preocupa el dolor de mi hija. No me preocupa más nada. Yo no pongo palos en las ruedas. No he puesto un palo en las ruedas en mi vida. A estos dos los he sacado adelante y si puedo presumir de algo es de la educación que les he dado. A pesar de los problemas que han tenido su padre y su madre, mis hijos no están criados ni en el odio ni en el rencor. Jamás ni Olga ni yo hemos hablado mal de su madre», confesaba. «Si hubiera sido al revés Rocío hubiera hablado otro tipo de cosas de la madre».

Antonio David seguía lanzando mensajes al entorno de Rociíto. «Esa gente que hablan por boca de Rocío… ¿Que el culpable soy yo? No soy el culpable», aclaraba. «Lo que hago es contestar a los emisarios de su madre, a los que hablan por detrás y les interesa hablar de la niña acusándola de estratega y de joderle estas dos semanas que quedan de concurso. Si la madre y la hija tienen un problema, las que lo tienen que solucionar son la madre y la hija».

«Mi hija no ha sido educada en el odio y en el rencor. Mi hija ha pedido el cariño de su madre por activa y por pasiva cada vez que se le ha preguntado. No quiero hacer daño de todo esto. El que sabe la verdad de todo lo que ha ocurrido son mis hijos y somos nosotros», añadía. «Lo que hago es defender a mi hija de la gente que habla por boca de Rocío Carrasco lo que cuenta son mentiras.

Terelu responde a Antonio David

Las declaraciones del malagueño han provocado una respuesta inmediata en Terelu, que se ha puesto en contacto con el programa. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha enviado un mensaje de texto a Gema López en el que expresaba: «Es absolutamente mentira que yo haya dicho que esta niña tenga que pedir perdón a su madre y menos públicamente. Yo nunca he dicho eso… Y a su padre ni lo he nombrado, ni para bien ni para mal».

De este modo, la hija de María Teresa Campos se ha defendido de los ataques de Antonio David, quien sin citar su nombre la ha acusado de ser la portazos de Rocío Carrasco ante los medios de comunicación. «Con eso Terelu no me está desmintiendo», aclaraba el colaborador.