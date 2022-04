El mundo de los teléfonos móviles le está comiendo terreno a las televisiones, y es por ello que algunos canales ha hecho suya la frase «adaptarse o morir». Parece que uno de los primeros ha sido GolTV, el canal temático de deporte. Fue el pasado jueves 15 de abril cuando emitieron un experimento: hacer un directo de un partido de fútbol a través de TikTok, y en vertical.

El Reale Arena de San Sebastián fue el anfitrión del primer partido emitido en 9:16, donde se pudo ver el Real Sociedad contra el Real Betis. Esta emisión, que se hizo posible debido a un acuerdo entre esta red social, el canal de televisión y la productora Mediapro, llegó a tener picos de 20.000 espectadores. La emisión se inició un poco antes del comienzo del partido, para que los espectadores pudieran estar atentos al calentamiento de los jugadores.

Las opiniones en redes sociales

Y aunque la experiencia parece haber gustado a gran parte de los seguidores, hay otros en redes sociales que se han quedado por algunos detalles. Entre ellos, se trata de los comentaristas del partido. En este aspecto, un tuitero comentaba que «primera parte, cero – cero. Verlo por tiktok está siendo un coñazo, no solo por el formato. Es que los dos comentaristas no tienen ni puta idea de fútbol. Hablan más de Oyarzabal que no está, que de los que juegan. Ellos mismos han reconocido que no son comentaristas de fútbol…». Además, otro añadía que «oye, ¿pero quién está en el tiktok de gol con el partido de la Real y el Betis? En el gol anulado la chica suelta ‘Buff…bueno confiemos que sea fuera de juego …’ PERO QUE COJONES ES ESTO».

Y aunque algunos comentaban que la emisión a través de TikTok es «la mayor gilipollez técnica del año y posiblemente de la década. Un partido de fútbol retransmitido en formato vertical», otros alaban la calidad de la emisión: «Pues por ahora, el partido de Gol por Tiktok se ve perfecto.«

Te interesará saber...