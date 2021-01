La presentadora de ‘Equipo de investigación’ ha contado cómo logró deshacerse de los 20 kilos que engordó tras dejar de fumar.

Este jueves, Gloria Serra ha visitado ‘El Hormiguero’ para hablar con Pablo Motos de ‘Equipo de investigación’, el programa que presenta en ‘La Sexta’ y que cumple 10 años de emisión. El encuentro entre ambos ha estado centrado en los contenidos del programa. El presentador no ha hecho pregunta alguna a la periodista sobre su vida privada.

Y es que la catalana, celosa de su intimidad, no es partidaria de hablar de su faceta familiar. En el año 2014 fue noticia al convertirse en madre de mellizas a punto de cumplir los 50 años. «Ahora soy más feroz de lo que lo era antes porque al final tienes una responsabilidad: qué mundo vamos a dejar a los que vienen después. Yo ahora soy más guerrera, más peleona», ha confesado sobre su maternidad en el diario ‘El Mundo’. Aunque Motos ha obviado mencionar este aspecto de su vida personal, Gloria Serra sí ha abordado una cuestión que también ha sido objeto de noticia: su notable pérdida de peso.

Cuando hablaba de los reportajes sobre dietas extremas de ‘Equipo de investigación’, la presentadora ha recordado que «engordé 20 kilos cuando dejé de fumar y me los quité. Y estuve un año y medio hasta que conseguí perderlos. Me acuerdo de gente que la calle me paraba por la calle y me preguntaban cómo lo había hecho y me pedían que dijera la verdad de cómo adelgacé, pero no hay secretos. A pico y pala, y haciendo dieta, y haciendo deporte… ¡y aquí no hay más! Pero la gente quiere el botón mágico».

Gloria Serra habla del «ocultismo» de las familias reales

En su charla con el de Requena, Serra ha contado que le encantaría hacer un reportaje sobre la Casa Real. En ese sentido, ha recordado que «en casi todas las familias reales» reinantes «ha habido algún problema más o menos gordo». Y a todas les ha tocado «enfrentarse a eso que no se había comentado o no se había hablado». Por ello cree que cuando llegan las situaciones controvertidas y adversas «lo mejor es afrontarlo. Y abrir las ventanas, aclararlo todo y decir qué hay, qué no hay y dónde estamos. El ocultismo hace la bola más grande». Serra ha reconocido que le gustaría que su programa pudiese tratar una cuestión así: «Luego ya la gente es mayor para saber qué sistema político queremos o qué no queremos. Eso está separado de saber la verdad».

También ha repasado uno de los reportajes más delicados que se realizó en su programa: el de Nacho Vidal participando en rituales con el sapo bufo como chamán. En junio de 2020, el actor porno era detenido por la muerte del fotógrafo José Luis Abad mientras participaba en una ceremonia que había organizado la estrella del cine para adultos. El programa presentado por la catalana emitió un vídeo que desapareció de las redes sociales tras la detención y que fue incluido en el sumario del caso. En las imágenes se puede observar a Nacho Vidal participando en uno de esos rituales. Por ellos cobraría unos 600 euros. «Cada uno tiene su experiencia. Aquí el problema es cuando tú guías a otro. Puedes poner en riesgo tu vida, pero hay que ser muy atrevido para guiar a otra persona sobre todo con sustancias. Esto es un: ‘Hacemos unos mejunjes’, no cómo está la otra persona, no sabes si tiene problemas cardiacos, no sabes nada. Es muy arriesgado», señalaba Serra.