Las grabaciones de ‘Pesadilla en el paraíso‘ están a punto de comenzar y los diversos programas de Telecinco se están encargando de desvelar el nombre de los diferentes concursantes. Este domingo, 7 de agosto, ‘Ya es verano’ se ha encargado de confirmar al tercer participantes: Gloria Camila Ortega. En medio de las polémicas familiares, la hija de José Ortega Cano se sumerge en un nuevo reality tras su paso por ‘Supervivientes‘ en 2017.

‘Ya es verano’ avanzaba que iban a dar el nombre del fichaje estrella de ‘Pesadilla en el paraíso’. Y así ha sido. Gloria Camila Ortega se convierte en la tercera concursante confirmada del nuevo reality de Telecinco. Una confirmación sorprendente puesto que llega en medio de numerosas polémicas familiares en las que se ha visto envuelta. La hija del diestro ha tirado de ironía y ha asegurado que prefiere estar ordeñando vacas para así desconectar de su realidad.

Se trata del segundo reality en el que la hija de Rocío Jurado participará, aunque también ha pasado por ‘Volverte a ver’ y ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. Ya pasó por ‘Supervivientes 2017’. Esta nueva aventura llega también después de la cancelación de la serie ‘Dos vidas’ y en medio de su fichaje por ‘Ya es verano’ como colaboradora. La hija del diestro se une así a Pipi Estrada y Omar Sánchez.

El programa, que estará presentado por Lara Álvarez y Carlos Sobera, se grabará en Jimena de la Frontera (Cádiz), tal y como pudo conocer SEMANA en exclusiva. Se espera que las grabaciones se inicien hacia finales de este mes para arrancar a principios de septiembre. La presentadora se pondrá al frente de las galas semanales de este nuevo reality producido en colaboración con Fremantle y se encargará también de trasladar el día a día de la convivencia en la granja en los espacios de access prime time. El vasco, por su parte, se encargará de conducir los debates semanales del formato.

Gloria Camila aseguró que estaba muy preocupada por su padre

Gloria Camila Ortega reconoció en ‘Ya es verano’ que su mayor prioridad ahora mismo era José Ortega Cano. «Mi padre es una persona que está débil de salud y es una persona vulnerable. Intento no darle más disgustos y no agrandar las cosas. No le viene bien. Él se altera», comentaba. De la misma forma, consciente de que el diestro perdió los papeles con la prensa, la influencer ha pedido disculpas a los reporteros: «Se pone muy nervioso y por cualquier cosa estalla. Me afecta un poco verle así».

Por otro lado, la hija del diestro estuvo a punto de emocionarse a la hora de hablar del cariño que siente por su padre. «Es una persona maravillosa. Siempre he dicho que es mi pilar. Lo está pasando mal últimamente. Pediría un poquito más de cariño. Suavidad a la hora de tocar ciertos temas».