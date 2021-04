«Lleva muchos años intentándolo aunque no se quiera ver», recordaba así los intentos fallidos de la joven de contactar con Rocío Carrasco.

El llamamiento público que realizó el pasado viernes Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco, está siendo muy comentado en los platós de Mediaset. La joven solicitaba a su progenitora que se pusiese en contacto con ella. Gloria Camila Ortega se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho apoyando a su sobrina. «El otro día habló con el corazón aunque mucha gente se le eche encima».

En un principio al ser cuestionada por Jordi González durante el debate de ‘Supervivientes’, la hija de José Ortega Cano confesaba que no deseaba entrar en el asunto: «No me surge hablar del tema. Cuando venga Rocío que lo hable ella». Finalmente salía en defensa de su sobrina y aplaudía su acción: «Lleva muchos años intentándolo aunque no se quiera ver», recordaba así los intentos fallidos de la joven de contactar con su madre. Además, ante la posible opinión de Olga Moreno -mujer de Antonio David Flores– que se encuentra en Honduras participando en el reality, Gloria ha subrayado que ella «estaría orgullosa de que Rocío finalmente dé el paso públicamente».

Rocío Flores durante ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha comenzado a trabajar como colaboradora, sorprendía dirigiéndose a su progenitora mirando a la cámara. «Mamá tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. De verdad. Deja de lado todo esto y habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas pero no quiero más daño».

Gloria Camila se enfrenta a Belén Rodríguez

La buena sintonía entre Olga Moreno y Antonio Canales también está siendo muy cuestionada. Los comentarios del bailarín negando una relación estrecha con Fidel Albiac han generado un sinfín de reacciones. Belén Rodríguez se ha mostrado muy crítica con él y aseguraba que mentía. Según ella habría pactado esta versión con Olga Moreno. Por su parte, Gloria Camila no ha dudado en salir en defensa de esta última. «En ningún momento Olga ha hablado con Canales pactando que vayan a decir esto o lo otro. Es una mente muy fría y sucia decir que la otra está muy sola… Es buscar donde no hay. Aquí la gente esperaba que se enfrentasen y al final hay una relación cordial. A lo mejor Antonio ha mentido, pero no tenéis que achacar a Olga lo que haga la otra parte».

Por alusiones en lo de «mente sucia», Belén Rodríguez contestaba que Canales estaba siendo «manipulado por Olga. Esto es una cosa que tenían planeada y preparada. Vamos a hablar bien de mi marido y vamos a desentendernos de Fidel. La familia de Fidel me consta que está muy dolida con Canales porque les han negado públicamente».

«Hemos visto en el vídeo que ellos dicen, de su propia voz, que han hablado y se han puesto de acuerdo para decir esto. Yo te aseguro que hay mentes más sucias que la mía», le contestaba. Mientras que la hija del diestro recordaba que Olga estaba concursando dejando en España una «situación muy complicada».